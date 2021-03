Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πατούλης: οι ιδιώτες γιατροί θα “βάλουν πλάτη”

Σε ποιους γιατρούς έστειλε "προσκλητήριο" ο προέδρος του ΙΣΑ .

Κάλεσμα στους ιδιώτες γιατρούς πνευμονολόγους, παθολόγους και γενικούς γιατρούς να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας που πίεζεται λόγω της πανδημίας απηύθυνε ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

«Πρέπει να βάλουμε πλάτη σε αυτό τον αγώνα», είπε ο κ. Πατούλης, ο οποίος ανέφερε ότι η Αττική είναι στο «κόκκινο» με τις κλίνες στα νοσοκομεία να είναι κορεσμένες.

Ο ΙΣΑ απέστειλε χτες επείγουσα επιστολή καλώντας τα μέλη του να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια, που διατύπωσε το επείγον αίτημα για στήριξη του ΕΣΥ από τους ιδιώτες γιατρούς.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πατούλης, δεκάδες γιατροί έχουν, ήδη, εκδηλώσει ενδιαφέρον και τις επόμενες ημέρες θα γίνει η επιλογή.

Παράλληλα, μιλώντας για τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, είπε ότι έχει συνδράμει στην ιχνηλάτηση των κρουσμάτων κοροναϊού με rapid test και μοριακά τεστ.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε έκκληση στην ατομική ευθύνη των πολιτών. «Πριν χαράξει ο ήλιος, υπάρχει βαθύ σκοτάδι», είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Πατούλης.