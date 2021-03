Κοινωνία

Επεισόδια στην Νίκαια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενταση, χημικά, φωτιές και πετροπόλεμος στην περιοχή, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ενταση και επεισόδια στην Νίκαια, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα κρούσματα αστυνομικής βίας, στον απόηχο των γεγονότων στην Νέα Σμύρνη.

Μετά τη λήξη της ειρηνικής πορείας, ομάδα ατόμων αποσχίστηκε από την πορεία και πέταξε πέτρες και καδρόνια στους αστυνομικούς .

Παράλληλα, έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Οι άνδρες της αστυνομίας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Στα στενά της Νίκαιας, έχει ξεσπάσει κλεφτοπόλεμος μεταξύ των αστυνομικών και των ταραξιών.