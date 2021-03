Κοινωνία

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη ο άντρας που έριξε τον αστυνομικό από την μηχανή

Πώς έφτασε στα ίχνη του η ΕΛΑΣ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε άλλο συλληφθέντα. Βαρύτατες οι κατηγορίες και για τους υπόλοιπους 15 συλληφθέντες.

Ένας 30χρονος Ελληνοιρακινός είναι σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης που έριξε από τη μηχανή τον αστυνομικό της Ομάδας "Δράση", ο οποίος στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε άγρια, κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Νέα Σμύρνη.

Η ΕΛΑΣ είχε ταυτοποιήσει τον 30χρονο από βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του.

Παράλληλα, για βαρύτατα αδικήματα κατηγορούνται οι 16 συλληφθέντες για τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης, ενώ ο ένας από αυτούς κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος αναγνωρίστηκε ότι συμμετείχε στην ομάδα που επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τον αστυνομικό της ομάδας "Δράση".

Στους υπόλοιπους δέκα πέντε συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για τα κακουργήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Επτά από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικοι και θα απολογηθούν σε ανακριτή ανηλίκων.

Η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολοθεί να νοσηλεύεται στο 401 ΓΣΝΑ, έχοντας διαφύγει πάντως τον κίνδυνο. Φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα. Τόσο η αξονική, όσο και η μαγνητική, έδειξαν ότι δεν έχει εσωτερική αιμορραγία.

Ο 27χρονος αστυνομικός, από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, ένας από τους 1.500 νέους ειδικούς φρουρούς, βρισκόταν για ώρα στο οδόστρωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, με το ασθενοφόρο να αδυνατεί να τον προσεγγίσει. «Είμαι καλά, θα αντέξω» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του. «Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου» προσέθεσε.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που οι νεαροί τον άρπαξαν από μηχανή της ομάδας του, τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία.

H επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για τους 16 συλληφθέντες και τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 9-3-2021 Ανακοίνωσης, από τις αστυνομικές δυνάμεις συνελήφθησαν για συμμετοχή στα χθεσινά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη συνολικά 16 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, σωματικής βλάβης από κοινού, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού, απόπειρας σωματικής βλάβης από κοινού, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξης κοινής ειρήνης, εμπρησμού κατά συναυτουργία από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, έκρηξης κατά συναυτουργία από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και παράβαση της Νομοθεσίας περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και παραβίαση μέτρων για τη διασπορά ασθενειών.

Επιπρόσθετα προσήχθησαν 11 άτομα.

Τραυματίσθηκαν 10 αστυνομικοί, εκ των οποίων 3 παραμένουν στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί φθορές σε 10 οχήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.