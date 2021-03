Αθλητικά

“Ροπαλιά” του Άρη στον Ηρακλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετη νίκη της ομάδας του Καμπερίδη μέσα στο Ιβανώφειο

Επιβλητικός με το... καλησπέρα ήταν στο Ιβανώφειο ο Άρης κόντρα στον Ηρακλή, στην εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική της Basket League. Επικράτησε με 76-54, πετυχαίχοντας τη δεύτερη συνεχόμενη -και 6η συνολικά- νίκη του στο πρωτάθλημα, μετά την τελευταία επιτυχία , στο Αλεξάνδρειο, με αντίπαλο τη Λάρισα (6/3). Απογοητευτικός ο "Γηραιός", ο οποίος με το 'στραβοπάτημα'... ακύρωσε την εκτός έδρας νίκη του περασμένου Σαββάτου (6/3), κόντρα στο Περιστέρι.

Οι νικητές είχαν επιθετική πολυφωνία με τους Μάριο Τσάλμερς (13π., 3κλ), Γιάννη Κουζέλογλου (12π., 5 ριμπ.), Κουίντον Ντεκόζι (10π.), Μάριο Λιτλ (10π.), Μίλαν Μιλόσεβιτς (10π., 7 ριμπ) και καλύτερη παρουσία στη ρακέτα (39-33 υπέρ τους τα ριμπάουντ).

Πρώτοι σκόρερ, με 12 πόντους ο καθένας, ήταν για τους άστοχους και με πολλά λάθη (18), "κυανόλευκους" οι Βασίλης Καββαδάς, Ολιβιέρ Χάνλαν.

Επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (3/4 τρίποντα), με τους Ντεκόζι, Κουζέλογλου, Φλιώνη , στην άμυνα ζώνης με προσαρμογές και την υπεροχή του στη ρακέτα (10-24 τα ριμπάουντ), ο Αρης επέβαλλε το... νόμο του στο παρκέ από την αρχή της αναμέτρησης. Προηγήθηκε στο 4' με +7 (5-12), απόσταση που μεγάλωσε στο 8' (10-20).

Με τους Ιμπανκς, Καββαδά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Ηρακλής μείωσε τους 5 πόντους στο 11' (15-20). Οι "κίτρινοι"... απάντησαν άμεσα με τους Λιτλ, Σταμάτη (13' 15-25) και απέκτησαν "αέρα" 12 πόντων (26-38), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Διαφορά που πήγε στο +16 (29-45) στο 24' και στο +25 (32-57) στο 28', με τον "Γηραιό" να βρίσκει , για πρώτη φορά , πόντους στην τρίτη περίοδο στα 3'24'' πριν τη λήξη της και το επιμέρους σκορ για τον Αρη σε αυτό το διάστημα να είναι 21-5!

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με 8-0 από τους "κυανόλευκους" (33' 42-59), με επιθετικές αιχμές τους Χέιγκινς, Καββαδά, Τσαϊρέλη. Ο Ντραγκίτσεβιτς, με το πρώτο του καλάθι στο ματς, σταμάτησε τη... φόρα των γηπεδούχων , το δίποντο του οποίου μαζί με μαζεμένους πόντους για τον Αρη , ύστερα από ντισκαλιφιέ στον Βεργίνη (έφυγε στα αποδυτήρια μετά τον καταλογισμό της παράβασης), έστειλαν τη διαφορά στο +26 (34' 42-68). Σκηνικό που κατέστησε διαδικαστικού χαρακτήρα το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα : 13-20, 29-38, 34-59, 54-76

Οι συνθέσεις

ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Ενετσιόνια 3 (1), Σαγκς , Καββαδάς 12, Χάνλαν 12 (2), Χέιγκινς 9, Ιμπανκς 9 (1), Σχίζας , Γεωργαλάς, Τσαϊρέλης 2 , Φίλλιος, Βεργίνης 5 (1), Χάτσερ 2.

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Φλιώνης 8 (2), Κουζέλογλου 12 (2), Τσάλμερς 13 (2), Ντραγκίτσεβιτς 4, Ντεκόζι 10 (2), Σταμάτης 7 , Σλαφτσάκης, Μιλόσεβιτς 10, Χαριτόπουλος 2, Σιδηροηλίας , Λιτλ 10 (1).