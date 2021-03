Παράξενα

Γιαγιά... πληροφοριοδότης οδήγησε την Αστυνομία στα ίχνη εμπόρων ναρκωτικών

Ατρόμητη γιαγιά έγινε η "αιτία" να εξαρθρωθεί κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Πώς βοήθησε τις Αρχές.

H πληροφορία που έδωσε μια γιαγιά, με την ελπίδα να σώσει τον εγγονό της από τα ναρκωτικά, βοήθησε την αστυνομία να εξαρθρώσει ένα μαφιόζικο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στην Καλαβρία, στη νότια Ιταλία, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Δεκαοχτώ άνθρωποι, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Τσετράρο, που συνδέεται με την οργάνωση Muto, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Η Muto είναι μία από τις πολλές οικογένειες που αποτελούν μέρος της Ντραγκέτα, της μαφίας της Καλαβρίας, που θεωρείται ως μία από τις ισχυρότερες παγκοσμίως και της οποίας βασική δραστηριότητα είναι η διακίνηση ναρκωτικών.

«Η γιαγιά απευθύνθηκε στους καραμπινιέρους για να τους ζητήσει να σώσουν τον εγγονό της», εξήγησε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Πιέρο Σουτέρα, αστυνομικός διοικητής στην Κοσένζα, στην Καλαβρία.

Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε εμπλεκόταν επίσης στην «προστασία» έναντι χρημάτων και στον εκβιασμό επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού. Ένας εξ αυτών είχε ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας.

«Οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν από την αλαζονεία αυτών των εγκληματιών που τους ζητούσαν χρήματα», σχολίασε ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Νίκολα Γκρατέρι, που μίλησε στην εφημερίδα Gazzetta del Sud.