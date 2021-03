Κοινωνία

Υποχρεωτικό το κράνος στα ηλεκτρικά οχήματα μικροκινητικότητας

Οι αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την Αστική Κινητικότητα και την Μικροκινητικότητα που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Αστική Κινητικότητα και Μικροκινητικότητα.

Επί της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν υπέρ η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ενώ “παρών” δήλωσε η Ελληνική Λύση. Επί του συνόλου, ψήφισαν υπέρ η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, και “παρών” η Ελληνική Λύση. Επί της τροπολογίας για την προμήθεια συσκευών απολύμανσης του αέρα στα οχήματα των αστικών συγκοινωνιών, υπέρ ψήφισε η ΝΔ, ενώ “παρών” δήλωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις, που προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση κράνους από αναβάτες οχημάτων μικροκινητικότητας, καθώς και την αύξηση σε πέντε, των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για την ισοδυναμία διπλώματος αυτοκινήτου με δίπλωμα δικύκλου έως 125 κε, επέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στο νομοσχέδιο για την Αστική Κινητικότητα και Μικροκινητικότητα. Όπως είπε ο Υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι αλλαγές αυτές έγιναν μετά από τη συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη εισαχθείσα ρύθμιση προέβλεπε σύσταση για τη χρήση κράνους για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα ενώ τώρα προβλέπει την υποχρέωση χρήσης του κράνους, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών αμαξιδίων των ΑμεΑ.

Η δεύτερη εισαχθείσα ρύθμιση προέβλεπε (πλέον της κατοχής διπλώματος Β επί έξι έτη και ηλικία άνω των 27 ετών) την υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση τριών μαθημάτων, ενώ τώρα προβλέπει πέντε μαθήματα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε στη Βουλή τροπολογία του, που δίνει τη δυνατότητα στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, να προμηθευτούν συσκευές διασφάλισης της συνεχούς απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα των οχημάτων τους, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορονοϊού «με ταχύτατες και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες διαπραγμάτευσης».

Σε παρέμβασή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ρώτησε γιατί κατατέθηκε εκπρόθεσμα η συγκεκριμένη τροπολογία για το ζήτημα του επαρκούς αερισμού των λεωφορείων, θέμα που όπως είπε, επισημαίνεται εδώ και μήνες. Επίσης αναρωτήθηκε «ποια νέα απευθείας ανάθεση-μαμούθ» ετοιμάζει η Κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, είπε ότι είναι οξύμωρο, λίγες μέρες μετά την αλλαγή του πλαισίου που, σύμφωνα με την Κυβέρνηση είναι υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας, να ερχόμαστε με διαδικασίες της πρότερης νομοθεσίας.

Ανταπαντώντας, ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε το Σώμα ότι αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ, δεν υπάρχουν μηχανήματα καθαρισμού αέρα. «Ήρθαμε σε επαφή με τον ΕΟΔΥ και είπαμε, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όταν και εφόσον υπάρξει δυνατότητα προμήθειας, να κινηθούμε με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Δεν μιλάμε για απευθείας ανάθεση, αλλά για διαπραγμάτευση με τη διαδικασία του ν.4412/2016 που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι η πανδημία μας έφερε προ τετελεσμένων γεγονότων, έτσι ώστε, όταν αυτά τα μηχανήματα πιστοποιηθούν και βγουν στην αγορά, να είμαστε έτοιμοι, με ταχύτητα και διαφάνεια να τα πάρουμε», δήλωσε. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, τέτοια μηχανήματα υπάρχουν σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η πιστοποίησή τους στην Ευρώπη είναι θέμα εβδομάδων ή μηνών.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, λέγοντας ότι πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα της γενναιότητας και της αίσθησης καθήκοντος του τραυματισθέντος αστυνομικού, να τηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην επιτρέψουμε να τραυματιστεί άλλο η κοινωνία μας, η χώρα μας έχει υποφέρει στο παρελθόν από διχασμούς και από έριδες, είπε ο κ. Καραμανλής . Αναφέρθηκε επίσης στην άσκηση «αχρείαστης βίας» από κάποιους αστυνομικούς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι όποιες ευθύνες θα αποδοθούν από την ασκηθείσα ΕΔΕ.

Μιλώντας ειδικότερα για τη χθεσινή «δολοφονική επίθεση» είπε ότι όσοι συμμετείχαν στη διαδήλωση δεν εξισώνονται με αυτές τις δολοφονικές πράξεις, ανέφερε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της Αριστεράς που «κλείνει το μάτι στη βία» και τόνισε ότι «κανένας δεν έχει δικαίωμα να ρίχνει λάδι στη φωτιά».