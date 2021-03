Τοπικά Νέα

Σεισμός στη Θεσσαλία: Πόσες κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων έως την Τετάρτη.

Προσωρινά μη κατοικίσιμες κρίθηκαν 1.575 κατοικίες από τις 3.675 που ελέχθησαν στη Θεσσαλία κατά τους πρωτοβάθμιους ελέγχους από τα συνεργεία των μηχανικών.

Συγκεκριμένα έως την Τετάρτη έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 4.136 κτίρια:

Από αυτές 3.675 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.575 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 118 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων προσωρινά ακατάλληλοι (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) είναι οι 42.

Όσον αφορά στους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια, «κίτρινα» (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) έχουν χαρακτηριστεί τα 62 από τις 124 αυτοψίες, ενώ σε 213 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 180 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Έχουν γίνει μέχρι σήμερα συνολικά 1.184 αυτοψίες στο Δήμο Φαρκαδόνας του Νομού Τρικάλων, 1.150 στο Δήμο Τυρνάβου, 1.250 στο Δήμο Ελασσόνας, 345 στο Δήμο Λαρίσης και 45 στο Δήμο Κιλελέρ του Νομού Λαρίσης. Επιπλέον, 85 αυτοψίες έχουν διενεργηθεί στο Δήμο Παλαμά του Νομού Καρδίτσας, 57 στο Δήμο Τεμπών και 19 στο Δήμο Αγιάς.