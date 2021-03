Παράξενα

Πιγκουίνος πήδηξε σε βάρκα για να γλιτώσει από φάλαινα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Viral έχει γίνει στα social media το βίντεο με την συναρπαστική “απόδραση” του πιγκουίνου στην Ανταρκτική.