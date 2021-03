Πολιτική

Υπόθεση Καλογρίτσα: Προανακριτική για τον Νίκο Παππά ζητούν βουλευτές της ΝΔ (βίντεο)

30 βουλευτές της ΝΔ ζητούν να ελεγχθεί ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ για “δωροδοκία” και “παράβαση καθήκοντος”.

Του Παναγιώτη Στάθη

Το οργιώδες παρασκήνιο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016, τίθεται υπό έρευνα από την Βουλή, μετά την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού, Νίκου Παππά.

Στην πρόταση, οι βουλευτές θεωρούν πως υπάρχουν ικανές ενδείξεις διάπραξης σοβαρών αδικημάτων στην απέλπιδα προσπάθεια να αποκτήσει κανάλι, ελεγχόμενο από την τότε Κυβέρνηση, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας

Οι 30 βουλευτές ζητούν να διερευνηθεί εάν ο Νίκος Παππάς τέλεσε το κακούργημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Τα “βέλη” για τον Νίκο Παππά έρχονται εξ οικείων, από τον αποκαλούμενο “κόκκινο εργολάβο”, Χρήστο Καλογρίτσα, η εταιρία του οποίου τον περασμένο Ιούλιο, υπέβαλε μήνυση κατά του κατασκευαστικού κολοσσού CCC, της λιβανέζικης οικογένειας Χούρι, στο πλαίσιο των μεταξύ τους αστικών διεκδικήσεων.

Η πλευρά Καλογρίτσα υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι του 2016 υπήρξε εικονική συμφωνία με τη λιβανέζικη κατασκευαστική για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απόκτησης τηλεοπτικής συχνότητας. Η συμφωνία, σύμφωνα με την πλευρά Καλογρίτσα, έγινε με τις “ευλογίες” του Νίκου Παππά και εν γνώσει του “White House”, δηλαδή του τότε Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας, ενώπιον της Δικαιοσύνης, εξαπολύει μύδρους κατά της τότε Κυβέρνησης. Στην κατάθεσή του στην πταισματοδίκη Αμαρουσίου τον περασμένο Νοέμβριο , φέρεται να έχει καταθέσει ότι διεκπεραίωνε τις εντολές.

Η πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του Νίκου Παππά θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Το πόρισμα θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι το Φθινόπωρο, αλλιώς η υπόθεση παραγράφεται.