“Έπιασε” κορυφή το Λαύριο

Στην παράταση κρίθηκε η αναμέτρηση της ομάδας του Σερέλη με αντίπαλο τον Κολοσσό.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League πανηγύρισε το Λαύριο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη, βέβαια, χρειάστηκε το επιπλέον πεντάλεπτο της παράτασης, απέναντι στον μαχητικότατο Κολοσσό, για να φτάσει στη νίκη με 83-77 (65-65κ.α.), βελτιώνοντας σε 12-4 το ρεκόρ της και απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στην κατάταξη.

Το Λαύριο μπήκε δυναμικά στο παρκέ και μέχρι το ημίχρονο έδειχνε ότι θα πέρναγε ένα ήσυχο... βράδυ στην έδρα του (44-38 στο 20΄). Ωστόσο, με τον Κολοσσό να απαντά στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 8-15 η ανατροπή ήρθε για τους «θαλασσί», οι οποίοι στο 30΄ βρέθηκαν στο +1 (52-53). Με τις δύο ομάδες να δίνουν ρεσιτάλ... αστοχίας από τα 6.75 στο τέταρτο δεκάλεπτο, η λήξη του αγώνα δεν βρήκε... νικητή (65-65) και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στο επιπλέον πεντάλεπτο, πάντως, το Λαύριο δεν είχε διάθεση για... εμφράγματα και με επιμέρους σκορ 12-5 βρέθηκε στο 44΄ στο +7 (77-70), σφραγίζοντας τη νίκη.

Με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα ο Τάισον Κάρτερ οδήγησε την επίθεση του Λαυρίου, ενώ από τον Κολοσσό, που υπέστη τη 10η ήττα του και παρέμεινε στην... ουρά της βαθμολογίας, ξεχώρισε ο Κερεμ Καντέρ με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 44-38, 52-53, 65-65κ.α., 83-77

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 24 (2), Μουράτος 7 (1), Ντιαλό 11, Ντέιβις 4, Γερομιχαλός 2, Κόζι 12 (3), Σάβατζ 6 (2), Περσίδης, Ανοσίκε 15, Μαστρογιαννόπουλος 2.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Ξανθόπουλος 7 (1), Άρτις 16, Καντέρ 22 (2), Μπιλλής, Γκόινς 7 (1), Καμαριανός 1, Γουάτσον 5, Άντριτς 8 (2), Ζάρας 7 (1), Σπάισερ 4.