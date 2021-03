Αθλητικά

Champions League: Στους “8” Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ

Μόνο αν “αυτοκτονούσαν” θα έχαναν την πρόκριση απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Λειψία, αντίστοιχα.

Τα φαβορί δεν “έσπασαν” στη δεύτερη μέρα των ρεβάνς των “16” του Champions League. Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ ακολούθησαν τον δρόμο των Πόρτο και Ντόρτμουντ και πλέον, η προημιτελική φάση της διοργάνωσης έχει ήδη γνωστές τις μισές ομάδες της.

Το 4-1 της Παρί στο “Καμπ Νόου” αποδείχθηκε υπεραρκετό για τους “πρωτευουσιάνους” και με το αποψινό 1-1 θα βρεθούν στην κλήρωση της 19ης Μαρτίου, παρότι η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα.

Οι Καταλανοί έχασαν πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος με τον Ντεμπελέ, είχαν δοκάρι και χαμένο πέναλτι με τον Μέσι (απόκρουσε ο Νάβας και μετά το οριζόντιο δοκάρι) στην εκπνοή του πρώτου 45λέπτου για να προηγηθούν 2-1 και να δώσουν άλλο ενδιαφέρον στο ματς στην επανάληψη. Στο 90΄ είχε δοκάρι για λογαριασμό της Παρί και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Το 2-0 του πρώτου αγώνα επί της Λειψίας στο ίδιο γήπεδο (Πούσκας Αρένα), με τυπικά γηπεδούχο τότε τη γερμανική ομάδα, επέτρεψε στην Λίβερπουλ να παίξει όσο ακριβώς χρειαζόταν και στη ρεβάνς να νικήσει με το ίδιο σκορ (2-0) και να προκριθεί πανηγυρικά στους “8” του Champions League, του μοναδικού στόχου που της έχει απομείνει μετά την αποτυχημένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σαλάχ και Μανέ, μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο μέρος, πέτυχαν τα γκολ της δεύτερης νίκης των “κόκκινων” επί των Γερμανών, που, πλέον, θα τα δώσουν όλα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Λίβερπουλ - Λειψία: 2-0

(71΄ Σαλάχ, 74΄ Μανέ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: 1-1

(31΄πεν. Μπαπέ - 37΄ Μέσι)