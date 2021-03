Πολιτική

Ομιλία Μπλίνκεν με “μαστίγιο και καρότο” για την Τουρκία

Μαζί με τις επικρίσεις για τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας, ο ΥΠΕΞ έκανε λόγο και για θετικά βήματα από την πλευρά της Άγκυρας.

Στο στόχαστρο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρέθηκε η Τουρκία κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας που πραγματοποίησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέκρινε την Άγκυρα για την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου αλλά και γενικότερα για τις προκλητικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το τελευταίο διάστημα εναντίον της χώρας μας. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες κινήσεις σε συνδυασμό με την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 δεν συνάδουν με τις νατοϊκές δεσμεύσεις της Τουρκίας.

«Έχουμε επικρίνει ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τις νατοϊκές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκλητικών ενεργειών της εναντίον της Ελλάδας και των παραβιάσεων του εναέριου της χώρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπλίνκεν αναγνώρισε ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθούσε με πραγματική ανησυχία τον τελευταίο χρόνο τις εξελίξεις στη Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας ειδική αναφορά στις τουρκικές διεκδικήσεις. Όπως επισήμανε, οι ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο, συμβάλλοντας στη προώθηση της σταθερότητας στη περιοχή. Υπό αυτό το πρίσμα, είπε ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των πλευρών στην Ανατολική Μεσόγειο και ξεκαθάρισε ότι η καταφυγή σε προκλητικές ενέργειες και στη χρήση στρατιωτικών μέσων δεν μπορεί να αποτελέσουν βάση για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες πρέπει να επιλύονται ειρηνικά και διπλωματικά.

Σχετικά με το Κυπριακό, υπενθύμισε ότι είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί προσωπικά ο πρόεδρος Μπάιντεν και επανέλαβε τη πάγια αμερικανική θέση, η οποία στηρίζει μια λύση εντός του καθορισμένου πλαισίου από τον ΟΗΕ και απορρίπτει μια λύση στη βάση δύο κρατών.

Κλείνοντας, ο κ. Μπλίνκεν κράτησε ανοιχτό το παράθυρο της αισιοδοξίας για τις σχέσεις με την Τουρκία, καθώς εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί μια μείωση της έντασης και ότι η Άγκυρα προσπαθεί να υιοθετήσει μια πιο παραγωγική προσέγγιση. «Πιστεύω ότι μία από τις θετικές εξελίξεις σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με μια σημαντική μείωση της θερμοκρασίας (έντασης) σε αυτά τα θέματα και με την Τουρκία να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους, προσπαθώντας να προχωρήσει με έναν πιο παραγωγικό τρόπο. Επομένως, είναι κάτι που το υποστηρίζουμε πολύ και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τα πράγματα να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση», υποστήριξε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.