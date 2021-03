Life

“The 2Night Show”: o Σάκης Τανιμανίδης για την “Φάρμα” και τα δίδυμα (βίντεο)

Οι αποκαλύψεις του παρουσιαστή για το ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1 και τα μωρά που περιμένουν με την Χριστίνα Μπόμπα, αλλά και η “δοκιμασία” με το… άλλαγμα πάνας!

Την Τετάρτη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ο παρουσιαστής της «Φάρμας» αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στο νέο μεγάλο project του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή και αποκάλυψε πόσο έτοιμος νιώθει γι’ αυτή την καινούργια τηλεοπτική πρόκληση.

Ο Σάκης περιέγραψε και πώς βιώνει την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Χριστίνας Μπόμπα, εξέφρασε την ανυπομονησία του για τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών και με τη βοήθεια του Γρηγόρη εξασκήθηκε στην αλλαγή...πάνας!!!