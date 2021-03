Life

“The 2Night Show”: η Κατερίνα Στικούδη για το “YFSF - All Star”, τον άντρα της και την τηλεόραση (βίντεο)

Αποκαλυπτική η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στο σόου του ΑΝΤ1.

Την Τετάρτη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» την Κατερίνα Στικούδη.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για την επιστροφή της στο λαμπερό σόου του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar - All Star» και πόσο πολύ απολαμβάνει τις πρόβες, ενώ αποκάλυψε και τις ατελείωτες ώρες που αφιερώνει καθημερινά στην προετοιμασία της για το σόου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον σύζυγό της και στην ευτυχία που βιώνει δίπλα του. Τέλος, μίλησε για τα επαγγελματικά της βήματα στην τηλεόραση και αποκάλυψε ποια εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον.