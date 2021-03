Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - φίλος αστυνομικού: μπήκε στην ΕΛΑΣ για να προσφέρει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση του άτυχου αστυνομικού που τραυματίστηκε στη Νέα Σμύρνη.Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Σπύρος Τσαρτσίδης, φίλος της οικογένειάς του.