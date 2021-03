Κόσμος

DPA: δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια “έφυγαν” από την ΕΕ σε 6 εβδομάδες

Τι αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές στην Κομισιόν, για τις αθρόες εξαγωγές δόσεων, σε χώρες εκτός της Ένωσης.

Φαρμακευτικές εταιρείες εξήγαγαν 34 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για τον νέο κορονοϊό από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπου τριάντα χώρες σε διεθνές επίπεδο από την 1η Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσαν στο Γερμανικό Πρακτορείο ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Τα εννέα εκατομμύρια από τις δόσεις αυτές εξήχθησαν στη Βρετανία, 4 εκατ. στον Καναδά, 3 εκατ. στο Μεξικό και 1 εκατ. στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου απέφυγε να δημοσιοποιήσει τον αριθμό των δόσεων εμβολίων που έχουν εξαχθεί σε άλλα κράτη.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της χώρας Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του επισήμανε ότι η εξαγωγή εμβολίων ή των συστατικών τους εξαρτάται από τις «συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν οι προμηθευτές έναντι των πελατών τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως αρνείται να δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις εξαγωγές εμβολίων, επικαλούμενη το γεγονός ότι οι συμφωνίες που έχει υπογράψει με τις φαρμακευτικές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν ρήτρες εμπιστευτικότητας.