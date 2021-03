Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: Δεν απαγορεύεται το σιδερένιο γκλομπ στους αστυνομικούς (βίντεο)

Όπως λέει ο συνδικαλιστής, σχεδόν όλοι οι μάχιμοι αστυνομικοί φέρουν τέτοιο γκλομπ. Τι υποστηρίζει για εξοπλισμό που δεν χορηγεί η ΕΛ.ΑΣ. και για την αστυνομική αυθαιρεσία.

«Απαγορεύεται ότι απαγορεύεται, όσο οξύμωρο και αντιφατικό ακούγεται αυτό που λέω. Ας μου δείξει κάποιος μια ΚΥΑ, μια απαγορευτική διαταγή, μια υπουργική απόφαση, μια λεκτική εντολή ότι δεν πρέπει να φέρουν σιδερένιο γκλομπ οι μάχιμοι αστυνομικοί. Εγώ εκπροσωπω τους μάχιμους αστυνομικούς. Σήμερα, αυτό το γκλομπ το φέρει το 95% των μάχιμων αστυνομικών», είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως υποστήριξε, «όλα όσα έχει ο αστυνομικός, το πληρώνει από την τσέπη του. Η Υπηρεσία έχει σταματήσει να χορηγεί εξοπλισμό, ούτε ρούχα δίνει ούτε παπούτσια ούτε σχεδόν τίποτα, παρά μόνο ουσιαστικά το όπλο. Ότι βλέπετε να φέρουν οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, της ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΖΗΤΑ, είναι πληρωμένο από τον κάθε αστυνομικό», ενώ προσέθεσε, υπό την πίεση των αντιδράσεων για τα επεισόδια στην Νέα Σμύρνη, για την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που βιαιοπράγησε σε βάρος πολίτη.

«Το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να διαθέσει ένα κονδύλι για να χορηγήσει από ένα γκλομπ που θέλει σε κάθε αστυνομικό», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας, λέγοντας ότι η αστυνομική ράβδος προβλέπεται στον εξοπλισμό που φέρει ο αστυνομικός και ότι η όλη συζήτηση γίνεται για το είδος της ράβδου.

Παραδέχθηκε πάντως ότι «υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Είμαστε 54.000 διαφορετικοί άνθρωποι, προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας και αυτό κλήθηκε να αναδείξει και η επιτροπή υπό τον κ. Νίκο Αλιβιζάτο».