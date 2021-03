Κοινωνία

Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: νέες συλλήψεις για τον τραυματισμό του αστυνομικού

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο. Στο "μικροσκόπιο" της ΕΛΑΣ και νέα άτομα. Οι πληροφορίες για τους συλληφθέντες.

Σε δύο νέες συλλήψεις για τον τραυματισμό του νεαρού αστυνομικού, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη, προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Μετά τον 30χρονο Ελληνοιρακινό που συνελήφθη ως ο άνδρας που έριξε από τη μηχανή τον αστυνομικό της Ομάδας "Δράση", ακόμα δύο άτομα, 21 και 23 ετών, βρίσκονται στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρό που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, μέλος αναρχικής ομάδας, ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα είχε απασχολήσει και πάλι τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί μαζί με άλλους για την επίθεση στα γραφεία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Για τον δεύτερο συλληφθέντα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία, ενώ δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ βρίσκονται και άλλα άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Όσον αφορά στον πρώτο συλληφθέντα, γνωστό με το παρατσούκλι «Ινδιάνος», η ΕΛΑΣ τον είχε ταυτοποιήσει από τις εικόνες που μεταδόθηκαν μετά τα επεισόδια.

Παράλληλα, για βαρύτατα αδικήματα κατηγορούνται οι 15 συλληφθέντες για τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για τα κακουργήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Επιπλέον αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Επτά από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικοι και θα απολογηθούν σε ανακριτή ανηλίκων.

Την ίδια στιγμή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο αστυνομικός της ομάδας ΔΡΑΣΗ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός αστυνομικός διέφυγε τον κίνδυνο, φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα και χθες υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις. Τόσο η αξονική, όσο και η μαγνητική έδειξαν ότι δεν έχει εσωτερική αιμορραγία.

Ο 27χρονος αστυνομικός, από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, ένας από τους 1.500 νέους ειδικούς φρουρούς, βρισκόταν για ώρα στο οδόστρωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, με το ασθενοφόρο να αδυνατεί να τον προσεγγίσει. «Είμαι καλά, θα αντέξω» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του. «Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου» πρόσθεσε. Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που οι νεαροί τον άρπαξαν από μηχανή της ομάδας του, τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία.