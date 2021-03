Κόσμος

Τραγωδία με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά (εικόνες)

Λεωφορείο με μαθητές και γονείς έπεσε σε χαράδρα. Πώς η σχολική εκδρομή μετατράπηκε σε τραγωδία.

Λεωφορείο που μετέφερε 66 ανθρώπους, μαθητές και μερικούς γονείς που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή και θρησκευτικό προσκύνημα, έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας το βράδυ της Τετάρτης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 27 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Όλη νύχτα, με τη βοήθεια γερανών, σωστικά συνεργεία έβγαζαν επιζήσαντες από το κουφάρι του λεωφορείου, που κατέληξε πεσμένο στο πλάι σε χαράδρα στη Σουμεντάνγκ, στο δυτικό τμήμα της Ιάβας. Σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από το λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές γυμνασίου και γονείς, βγήκαν ζωντανοί 39 άνθρωποι.

Φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας εικονίζουν μέλη σωστικών συνεργείων που προσπαθούν να βγάλουν επιζήσαντες από το όχημα.

Ο Σουπριόνο, τοπικός αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί και ότι οι επιζήσαντες διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Δεν είναι σαφές το γιατί έχασε τον έλεγχο ο οδηγός του οχήματος. Το υπουργείο Μεταφορών ανέφερε πως κατά τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου ενδέχεται να είχε λήξει.

Διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Οι τραγωδίες είναι συχνές στο οδικό δίκτυο του αρχιπελάγους, καθώς το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση και κυκλοφορούν παλιά και κακά συντηρημένα αυτοκίνητα, ενώ ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας παραβιάζεται συχνά από τους οδηγούς.

Στα τέλη του 2019 τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.