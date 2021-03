Κοινωνία

Αστυνομικός έσωσε πολίτη που κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικός της ΔΙΑΣ έκανε μαλάξεις σε αναίσθητο πολίτη, σώζοντάς του τη ζωή!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Περιστέρι, με τη διάσωση ενός ηλικιωμένου από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ο άνδρας κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν το γεγονός, πανικοβλήθηκαν και κάλεσαν άμεσα το 166, ενώ για καλή τύχη του πολίτη εκείνη την ώρα διέσχιζαν το δρόμο Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Αφού τους σταμάτησαν οι πανικόβλητοι πολίτες, οι Αστυνομικοί έσπευσαν προσπαθώντας να δώσουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα. Ένας εξ αυτών έκανε μαλάξεις στο στήθος του άνδρα για περισσότερα από 20 λεπτά, με τους μάρτυρες του περιστατικού να αναφέρουν ότι οι ενέργειές του βοήθησαν στο να επανέλθουν οι αισθήσεις του πολίτη. Μετά από λίγο κατέφθασε και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άνδρα, διακομίζοντας τον στο Θριάσιο.

Πρόκειται για νεαρό αστυνομικό, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Αστυνομίας δοκιμάζεται.

Πηγή: peristerinews.gr