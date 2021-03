Πολιτική

Μητσοτάκης: νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για δέσμη πολιτικών που αφορούν 500.000 επιχειρήσεις κι ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και εκατομμύρια εργαζόμενους

Μήνυμα σχετικά με νέα μέτρα οικονομικής στήριξης έστειλε προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ καθώς και της κοινωνίας και της αγοράς, καθώς μέσα στο 2020 διατέθηκαν 24 δισεκατομμύρια ευρώ για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. «Και σήμερα κινητοποιούνται ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα 11,6 δισ. τα σχετικά κονδύλια για το 2021», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

«Στόχος μας είναι», αναφέρει ο πρωθυπουργός, «ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας, έτσι, πιο σίγουρα τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα». Έτσι, τονίζει πως «σήμερα, λοιπόν, μπορώ να ανακοινώσω μία νέα δέσμη μέτρων τόνωσης τα οποία θα ανακουφίσουν περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εκατομμύρια εργαζόμενους».



Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:



Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε η πανδημία είχα τονίσει πως η προτεραιότητα της Υγείας πρέπει να συμβαδίζει με τη θωράκιση της Οικονομίας. Γι’ αυτό ακριβώς, και δίπλα στη τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ, μέσα στο 2020 διατέθηκαν 24 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και σήμερα κινητοποιούνται ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα 11,6 δισ. τα σχετικά κονδύλια για το 2021.

Σε πείσμα της ανεύθυνης καταστροφολογίας, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, είχαμε ελάχιστα «λουκέτα». Στη συγκράτηση της ανεργίας η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2%, κόντρα στις μίζερες προβλέψεις της αντιπολίτευσης. Στόχος μας, τώρα, είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας, έτσι, πιο σίγουρα τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα.



Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να ανακοινώσω μία νέα δέσμη μέτρων τόνωσης τα οποία θα ανακουφίσουν περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εκατομμύρια εργαζόμενους.



Ρυθμίσεις οι οποίες ξεδιπλώνονται σε έξι πεδία:





τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Θα είναι διευρυμένος, περιλαμβάνοντας όλους όσοι πλήττονται, όπως το λιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδους όπου εφαρμόστηκαν περιορισμοί. Αλλά και με αυξημένη ενίσχυση: Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο και θα φτάνουν έως τις 100.000 ευρώ. η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Ενώ όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60. Αν, μάλιστα, η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης μετατρέπεται σε απευθείας επιχορήγηση, με άλλα λόγια σε Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή. με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν, με ένα ακόμα μέτρο: H Πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020 οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή «πιστωτικού» για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με σκοπό οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά τη κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. το Πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επιδοτώντας, για πρώτη επίσης φορά, εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς. Ενώ στα «κόκκινα» δάνεια θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθιούνται οι πιο αδύναμοι.



Τέλος, τις επιλογές αυτές πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίες: Όπως συμβαίνει και έως τώρα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου όσων πλήττονται θα μεταφερθούν στο τέλος της περιόδου ρύθμισης. Ενώ διατηρείται και αυτόν το μήνα η πλήρης απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα.



Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά, σε λίγη ώρα, από το οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται, πάντως, για μέτρα τα οποία καθιστά εφικτά η ορθολογική οικονομική πολιτική που προηγήθηκε. Όπως και η σωστή αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων όλο το τελευταίο διάστημα. Διαμορφώνουν το δρόμο για την ασφαλή μετάβασή μας στην μετα-κορονοϊό εποχή. Και αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να ακολουθεί τις επιταγές της συγκυρίας, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Με εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στη δυναμική της χώρας μας.