Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις έδωσαν μάχη με το χρόνο.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε επί της οδού Ανδριανουπόλεως στο Περιστέρι Αττικής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, ούτε διπλανά διαμερίσματα.

Η φωτιά κατασβέσθη νωρίς το πρωί, καθώς στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.