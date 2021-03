Ίδρυση επιχείρησης με ένα... κλικ

Οικονομία

Τέλος στην ταλαιπωρία και την γραφειοκρατία. Πώς θα γίνεται ψηφιακά η έναρξη της ατομικής επιχείρησης.

Χωρίς ταλαιπωρία, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια θα γίνεται μέσω του gov.gr η έναρξη ατομικής επιχείρησης στο προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη γενική γραμματεία Εμπορίου συνεργάζονται για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή στο ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργίας ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς η ατομική επιχείρηση αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος «στην εποχή μετά την πανδημία, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα στηρίζει τόσο τις επενδύσεις όσο και την εργασία. Για αυτό το λόγο, η απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελεί προσωπικό στοίχημα και πολιτική προτεραιότητα».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης Παναγιώτης Σταμπουλίδης τονίζει ότι «η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία στηρίζει με κάθε τρόπο την απλούστευση και ηλετρονικοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση συνεργάστηκε στενά με τη γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και την ΑΑΔΕ, προκειμένου να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση, καθώς αφορά χιλιάδες επιχειρηματίες, οι οποίοι προκειμένου να κάνουν έναρξη εργασιών ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται μια σειρά διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών. H προσπάθεια για απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα είναι συνεχής από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και κύριο μέλημα μας είναι η συνέχιση των ψηφιοποίησης των διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό».

Τέλος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής υπογραμμίζει ότι «η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης αποτελεί ακόμα ένα έργο στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των συναλλαγών του πολίτη με το ελληνικό Δημόσιο και αποδεικνύει το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνεργαστούν οι φορείς του Δημοσίου για έναν κοινό στόχο. Η ΑΑΔΕ συμβάλλει και σε αυτό το έργο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και συνεχίζει και φέτος στο δρόμο της ψηφιοποίησης της μεγάλης πλειονότητας των υπηρεσιών της, ταγμένη στην καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη».

Τι προβλέπεται

Με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ), ενώ θα καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία:

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες Καταργείται η προεγγραφή σε όλους τους φορείς Είναι φιλική προς το χρήστη, περισσότερο άμεση, ενώ παράλληλα εξοικονομεί για το δημόσιο πολύτιμους ανθρώπινους πόρους και χρόνο.

Πώς θα γίνεται ψηφιακά η έναρξη της ατομικής επιχείρησης

Ο πολίτης (είτε ο ίδιος, είτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του), θα εισέρχεται στην υπηρεσία με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, όπου δεν αντλούνται αυτόματα, για την έκδοση «Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών».

Αφού ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, θα εκδίδεται από την ΑΑΔΕ η «Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών» και ακολούθως θα γίνεται και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ(Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, ο πολίτης θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό της επιχείρησής του που θα έχει αντίστοιχη λειτουργικότητα με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα project το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο, τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλή, ενώ στην ταχεία υλοποίησή του δίνουν βαρύτητα ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση των διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, έχουν συνεργαστεί όλο το τελευταίο διάστημα με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου η κρίσιμη αυτή δράση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης των Διαδικασιών να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της νέας διαδικασίας κρίνεται ο ανασχεδιασμός του νομοθετικού πλαισίου, έργο το οποίο έχει αναλάβει ο κ. Χριστόπουλος. Πρόκειται για την πλέον κρίσιμη διεργασία, ώστε η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης, να προστεθεί στις 1.122 -μέχρι σήμερα- διαθέσιμες υπηρεσίες του gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ξεκινούν στο προσεχές χρονικό διάστημα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω μιας ιδιαίτερα φιλικής διαδικασίας.