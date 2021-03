Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: απαλλαγή για τους πρώτους κύκλους και αύξηση δόσεων

Ποιους αφορά η 7η φάση. Πόση έκπτωση θα γίνεται στην εφάπαξ καταβολή.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων των νέων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή και σε νέο κύκλο για τον Απρίλιο με αύξηση του ποσού, αλλά και ανακοινώνοντας απαλλαγή έως 50% και για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων του προγράμματος.

Παράλληλα, αυξάνονται οι δόσεις για την επιστροφή του ποσού που δεν εμπίπτει στην απαλλαγή, ενώ ανακοινώθηκε και έκπτωση 15% για όσους καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Θα είναι διευρυμένος, περιλαμβάνοντας όλους όσοι πλήττονται, όπως το λιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδους όπου εφαρμόστηκαν περιορισμοί. Αλλά και με αυξημένη ενίσχυση: Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο και θα φτάνουν έως τις 100.000 ευρώ».

Σε ότι αφορά τους πρώτους τρεις κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οι δικαιούχοι των οποίων δεν δικαιούνταν απαλλαγής, όπως εκείνοι των επόμενων φάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε «απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60 και ότι αν η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%.