Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: αύξηση του κονδυλίου για την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον πόσα νοικοκυριά θα ωφεληθούν από την αύξηση του Προϋπολογισμού, μέσω πόρων της Περιφέρειας από το ΕΣΠΑ.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, η Περιφέρεια ενισχύει τον προϋπολογισμό του Γ' Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, που αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε σε τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» (ΑΔΑ: 6ΘΒ97Λ7-Κ3Φ) και αύξηση του προϋπολογισμού κατά επιπλέον 10 εκ. € (συνολικά 24,7 εκ. €). Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Η δράση αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες αποδεδειγμένα, έχουν μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις εξοικονόμησης (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης – ψύξης και ζεστού νερού χρήσης), έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού, θέρμανσης/ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευσης και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αντικατάσταση ανελκυστήρων, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (λέβητες)/ψύξης, θερμομόνωση ταράτσας, αντικατάστασης κουφωμάτων και αναβάθμιση φωτισμού).

Με την υλοποίηση της πράξης, 1.835 νοικοκυριά αναμένεται να καταταχθούν σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η ετήσια εκπομπή αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθεί κατά 3.434 τόνους CO2.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόμηση πόρων για τα νοικοκυριά. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΠΕΠ Αττικής, στηρίζουμε έμπρακτα τουλάχιστον 1.800 νοικοκυριά και συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Αττική μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όπως είναι και η προτεραιότητά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικά τον Υπουργό για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στα ζητήματα του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής».