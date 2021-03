Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: υψηλά τα κρούσματα και τις επόμενες εβδομάδες (βίντεο)

Πότε αναμένεται η κορύφωση του κύματος της πανδημίας. Τι είπε για το lockdown και τις αντιρρήσεις του σε περιοριστικά μέτρα της καθημερινότητας των πολιτών.

«Εκτιμούμε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της κορύφωσης του κύματος αυτού της πανδημίας, η οποία πιθανώς να επέλθει το πενθήμερο 20-25 Μαρτίου. Μέχρι τότε και για τις πρώτες ημέρες μετά από αυτήν την περίοδο, ο αριθμός των κρουσμάτων θα κυμαίνεται στα επίπεδα αυτών των ημερών, πότε 100-200 επάνω ίσως φθάνει και πάνω από 3000 και πότε αντίστοιχα χαμηλότερα από τους αριθμούς των τελευταίων ημερών», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Καθ. Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Νίκος Τζανάκης.

Όπως τόνισε ο κ. Τζανάκης, «ουσιαστικά αποκλιμάκωση με 1500 κρούσματα και λιγότερα θα πρέπει να αναμένουμε από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου».

Σε ότι αφορά την άρση του lockdown, είπε ότι αυτή εξαρτάται και από το συνολικό και από το τοπικό επιδημιολογικό φορτίο, καθώς όπως ανέφερε μπορεί ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων να είναι ίδιος, όμως στην Αττική να έχουν μειωθεί σημαντικά και να υπάρχει αύξηση τους σε άλλες περιοχές, οπότε μπορούν να ακολουθηθούν διαφορετικές πολιτικές κατά περίπτωση.

Σε ότι αφορά τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των πολιτών, ο κ. Τζανάκης είπε «θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν περιορισμοί, όπως αυτοί στην άθληση», ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις πολιτών, καθώς «θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα στο μέλλον».

Ακόμη, είπε ότι στην Επιτροπή των ειδικών, που εισηγούνται τα μέτρα στην Κυβέρνηση, θα πρέπει εκτός από ιατρούς να μετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, όπως οικονομολόγοι, ώστε οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις να αφορούν όχι μόνο το «ιατρικό κομμάτι», αλλά συνολικά τις ανάγκες της κοινωνίας.