Παράξενα

Κορονοϊός: αντικείμενα και ντοκουμέντα της πανδημίας έγιναν εκθέματα σε Μουσείο

Τα ιστορικά πλέον αντικείμενα αντιπροσωπεύουν την επιστημονική πρόοδο και την ελπίδα.

Όταν μία νοσοκόμα μονάδας ΜΕΘ της Νέας Υόρκης έκανε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 το πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-19 στις ΗΠΑ, η στιγμή θεωρήθηκε ιστορική. Τώρα, το άδειο -πλέον- πρώτο φιαλίδιο αυτού του εμβολίου Pfizer/BioNTech αποκτήθηκε από το σημαντικότερο αμερικανικό επιστημονικό μουσείο, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Smithsonian στην Ουάσινγκτον, όπου θα εκτεθεί.

Μαζί με το φιαλίδιο θα εκτίθενται άλλα σχετικά αντικείμενα, όπως η κάρτα εμβολιασμού της νοσοκόμας Σάντρα Λίντσεϊ, τα ιατρικά ρούχα της, τα υλικά που χρειάστηκαν για τη διατήρηση του εμβολίου σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, σύριγγες κ.ά. Τα υλικά δωρήθηκαν από το νοσοκομείο Northwell Health όπου εργάζεται η ίδια.

«Όλα αυτά τα ιστορικά -πλέον- αντικείμενα όχι μόνο πιστοποιούν την αξιοσημείωτη επιστημονική πρόοδο, αλλά, επίσης, αντιπροσωπεύουν την ελπίδα που παρέχεται σε εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ζουν τις απανωτές κρίσεις που έφερε η Covid-19», ανέφερε, σε ανακοίνωσή της, η διευθύντρια του μουσείου, Άνθια Χάρτιγκ.

Ήδη από τον Απρίλιο του 2020, το Μουσείο Smithsonian συλλέγει αντικείμενα που συνιστούν ντοκουμέντα της πανδημίας και των κοινωνικών συνεπειών της. Μεταξύ άλλων, οι πλαστικές σακούλες σκουπιδιών που οι υγειονομικοί στα αμερικανικά νοσοκομεία χρειάστηκε να φορούν ως προστατευτικό εξοπλισμό, όταν υπήρχε ακόμη έλλειψη των κατάλληλων στολών, καθώς και πινακίδες που έφτιαχναν οι άνθρωποι για να δείξουν υποστήριξη στους αγαπημένους τους, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Το διάσημο μουσείο, που διαθέτει διάφορα ιστορικά επιστημονικά εκθέματα, όπως την αρχική πενικιλίνη του Αλεξάντερ Φλέμινγκ, το πρώτο εμβόλιο πολιομυελίτιδας του Τζόνας Σαλκ, τα πρώτα φάρμακα προϊόντα βιοτεχνολογίας κ.ά., ετοιμάζει μία μεγάλη έκθεση με τίτλο «Στην Αρρώστια και στην Υγεία», που θα ανοίξει το 2022 και στην οποία θα εκτεθούν αντικείμενα σχετικά με τις προσπάθειες να ελεγχθούν και να θεραπευθούν διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων η Covid-19.