Εκπαιδευτές οδηγήσης: Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Γιατί διαμαρτύρονται οι δάσκαλοι οδήγησης. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αυτοκίνητα κάνουν αυτή την ώρα εκπαιδευτές οδήγησης.

Στην πορεία συμμετέχουν πάνω από 100 οχήματα. Οι εκπαιδευτές διαμαρτύρονται γιατί είναι πολύ καιρό εκτός δουλειάς και όπως λένε η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Κλειστή αυτή την ώρα η Βασιλίσσης Σοφίας.

Κινητοποίηση εκπαιδευτών οδήγησης και στα Χανιά

Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη του κλάδου τους ζήτησαν σήμερα εκπαιδευτές οδήγησης στα Χανιά. Στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης, συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους έξω από τη Διεύθυνση Μεταφορών Χανίων και στην συνέχεια πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία σε δρόμους της πόλης, με κατάληξη το κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας στην περιοχή των δικαστηρίων και επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Οι σχολές οδήγησης και στα Χανιά έχουν αναστείλει εδώ και τέσσερις μήνες τη λειτουργία τους λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Στα Χανιά δραστηριοποιούνται 28 σχολές οδηγών και όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ο εκπαιδευτής οδήγησης Ευτύχης Καραγιαννάκης, «τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά. Σήμερα κινητοποιηθήκαμε ως εκπαιδευτές οδήγησης. Είμαστε κλειστά από τις 6 Νοεμβρίου, οι σχολές δεν δουλεύουν και αυτό που ζητάμε είναι να επωφεληθούμε και εμείς από μέτρα στήριξης που δόθηκαν σε άλλους κλάδους».

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές οδήγησης, ο κλάδος αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι χρόνια πολλά προβλήματα, τα οποία μετά από πέντε μήνες απραγίας έγιναν περισσότερα, ενώ στα Χανιά ποσοστό 60% των σχολών οδήγησης έμεινε εκτός από την επιστρεπτέα προκαταβολή 6.

Όπως τόνισε ο εκπαιδευτής οδήγησης Γιώργος Γαϊτανόπουλος, «ζητάμε τη στήριξη της πολιτείας σεβόμενοι την πανδημία. Καταλαβαίνουμε και στεκόμαστε δίπλα στα μέτρα, αλλά μας είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να ζούμε τις οικογένειες μας χωρίς να δουλεύουμε. Ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, βρίσκεται σε δεινή θέση».