Οικονομία

“Elevate Greece”: δεκάδες εκατομμύρια για στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της νόσου COVID-19. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», ή θα έχουν εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως τις 30.09.2021. Θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους έως τις 31.12.2020, να δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 και στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μη επιστρεπτέας ενίσχυσης) με στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 80% των δαπανών κεφαλαίου κίνησης για το έτος αναφοράς 2019 ή 2020. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Πρόσκληση συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα κυμαίνεται από €5.000 έως €100.000.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η πανδημία όχι μόνο δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειες μας να στηρίξουμε τις επενδύσεις, αλλά αντιθέτως νέα εργαλεία, όπως η έγκριση των δανείων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προστίθενται στο οπλοστάσιο μας για οικονομική ευημερία στο μέλλον».

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας επεσήμανε: «Σήμερα έχουμε καλά νέα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece. Οι προτάσεις που καταθέσαμε, για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνήσαμε το ποσοστό της επιχορήγησης να ανέλθει τελικά στο 80% επί των δαπανών κεφαλαίου κίνησης αντί του 50% που είχε συζητηθεί αρχικά, με δυνατότητα επιλογής ως έτος αναφοράς το 2019 ή το 2020».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρης τόνισε: «Η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece, που χρηματοδοτείται στο σύνολο της από πόρους ΕΣΠΑ, είναι ένα μικρό μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Σε αυτό θα συμβάλουν καταλυτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων».