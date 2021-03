Πολιτική

Γεννηματά προς Μητσοτάκη: θα θρηνήσουμε θύματα, αν…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ από το Μαξίμου, το οποίο «πυροβολεί» για τα επεισόδια στην Νέα Σμύρνη και την διαχείριση της πανδημίας.

Σε δήλωση της – μήνυμα που απευθύνει προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Φώφη Γεννηματά, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Μητσοτάκη παίζετε με τη φωτιά.

Αποτύχατε στο μέτωπο της πανδημίας, βυθίζετε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στην ανασφάλεια. Επιχειρείτε να καλύψετε την αδυναμία σας μέσα από την πόλωση και τον διχασμό.

Επιλέγετε μια στημένη σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση, με βιαιότητες και όξυνση και θύματα την κοινωνία και τη δημοκρατική ομαλότητα.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο. Μη ρίχνετε άλλο λάδι στη φωτιά θα θρηνήσουμε θύματα.

Σας καλώ αντί της συζήτησης μόνο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να προχωρήσετε με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής σε ενημέρωση και συζήτηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση στην χώρα.

Να εκτονώσουμε την ένταση, να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα προβλήματα. Μην καταστρέφετε τη χώρα. Αφουγκραστείτε την πραγματική αντίδραση των πολιτών».