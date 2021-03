Παράξενα

Η άμπωτη στον Θερμαϊκό έφερε στην επιφάνεια ηλεκτρικά πατίνια!

Η υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας ανέδειξε ξανά το πρόβλημα, καθώς εντοπίστηκαν αρκετά ηλεκτρικά πατίνια πεταμένα μέσα στο νερό.

Νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση ηλεκτρικών πατινιών από τον βυθό του Θερμαϊκού Κόλπου πραγματοποιήθηκε το πρωί από την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας, το φαινόμενο που παρατηρήθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες, ανέδειξε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα καθώς εντοπίστηκαν αρκετά ηλεκτρικά πατίνια πεταμένα μέσα στο νερό. Οι υπηρεσίες του δήμου βρέθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στην παλιά παραλία, για να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μικροοχημάτων από το βυθό.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Σωκράτης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του τόνισε πως λόγω της πανδημίας αλλά και του περιορισμού κυκλοφορίας έχει μειωθεί το φαινόμενο ρίψης πατινιών στη θάλασσα. «Αφαιρέσαμε σήμερα πατίνια τα οποία εντοπίστηκαν εξαιτίας του φαινομένου της άμπωτης. Θα κάνουμε και άλλες δράσεις για να χαιρόμαστε τον Θερμαϊκό χωρίς σκουπίδια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, στα νερά εντοπίστηκαν και άλλα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα κομμάτια από παλιούς κάδους σκουπιδιών, για τα οποία θα γίνει νέα επιχείρηση με γερανοφόρο όχημα.