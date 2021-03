Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΕΜΑ για τα θρομβοεμβολικά επεισόδια μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Τι διευκρινίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, μετά τον θόρυβο για τον θάνατο στην Αυστρία. Ερευνάται η παρτίδα.

Της Μαρίας Αρώνη

Κανένα ζήτημα με την παρτίδα εμβολίων της AstraZeneca που χρησιμοποιήθηκε στην Αυστρία, δεν βλέπει σε προκαταρκτική έρευνα της επιτροπής ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η εθνική αρμόδια αρχή της Αυστρίας ανέστειλε τη χρήση μιας παρτίδας εμβολίων της AstraZeneca (αριθμός παρτίδας ABV5300), μετά από διάγνωση ενός ατόμου με πολλαπλή θρόμβωση (σχηματισμός θρόμβων αίματος εντός των αιμοφόρων αγγείων) που πέθανε 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και ενός άλλου ατόμου που νοσηλεύτηκε με πνευμονική εμβολή μετά τον εμβολιασμό, το οποίο τώρα αναρρώνει. Από τις 9 Μαρτίου 2021, δύο άλλες αναφορές θρομβοεμβολικών περιστατικών είχαν ληφθεί για αυτήν την παρτίδα.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο εμβολιασμός προκάλεσε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται ως παρενέργειες από αυτό το εμβόλιο», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, η παρτίδα ABV5300 παραδόθηκε σε 17 χώρες της ΕΕ και περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου. Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν αναστείλει αυτήν την παρτίδα ως προληπτικό μέτρο, ενώ διεξάγεται πλήρης έρευνα. Αν και ένα ποιοτικό ελάττωμα θεωρείται απίθανο σε αυτό το στάδιο, διερευνάται η ποιότητα της συγκεκριμένης παρτίδας.

Ο ΕΜΑ τονίζει ότι η επιτροπή ασφαλείας του Οργανισμού (PRAC) εξετάζει αυτό το ζήτημα, διερευνά τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν με τη συγκεκριμένη παρτίδα και οι μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι ο αριθμός των θρομβοεμβολικών συμβάντων σε εμβολιασμένα άτομα δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό. Από τις 9 Μαρτίου 2021, έχουν αναφερθεί 22 περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων μεταξύ των 3 εκατομμυρίων ατόμων που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η PRAC θα συνεχίσει την εκτίμησή της για οποιοδήποτε πιθανό ζήτημα με την παρτίδα, καθώς και την αναθεώρησή της για θρομβοεμβολικά συμβάντα και σχετικές συνθήκες.

Ο EMA θα επικοινωνήσει περαιτέρω καθώς προχωρά η αξιολόγηση.