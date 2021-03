Κόσμος

Φετουλάχ Γκιουλέν: μήνυμα για την Ελλάδα από τον “ορκισμένο εχθρό” του Ερντογάν

Τι αναφέρει για τον ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις. Τι λέει για τον ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι σημαντική για την Τουρκία», δηλώνει ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος μιλά για πρώτη φορά δημοσίως για την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα για εμάς είναι πολύ σημαντική. Τα δύο έθνη για μια περίοδο θεωρούνταν αδέλφια. Κάποιοι ακολουθώντας λάθος τακτικές και στρατηγικές μας χώρισαν από φίλους και συνοδοιπόρους. Ίσως μια μέρα αυτοί οι άνθρωποι να συγκεντρωθούν πάλι όλοι μαζί. Αν όμως αυτή η σύμπραξη μπορέσει να γίνει έστω και με τέτοιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί με εκτίμηση», δηλώνει ο Γκιουλέν. Αποσπάσματα δηλώσεων του “ορκισμένου εχθρού” του Ερντογάν, προβλήθηκαν από το Mega. Οι δηλώσεις έγιναν για το βιβλίο του και θα προβληθούν ολόκληρες στην παρουσίαση του βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Ο Γκιουλέν αναφέρει μεταξύ άλλων «Δεν θέλω να υποστηρίξω καμία πλευρά για οποιονδήποτε λόγο. Είτε κάποιος είναι αθώος είτε αδικημένος αυτοί τότε είναι δυνατόν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο. Αυτό διδάσκει άλλωστε ο ουμανισμός. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται είναι αναπόφευκτο να γίνει. Μπορεί μια χώρα να δείχνει ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας ευθύνης. Ωστόσο νομίζω ότι μόλις γίνει ξεκάθαρο δεν θα υπάρξουν διαφωνίες. Στην Τουρκία και στη Συρία και σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν άνθρωποι που όταν σκέφτονται μια άλλη χώρα, η πρώτη που έρχεται στο νου τους είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έδειξε γενναιότητα. Έδειξε ότι είναι μια χώρα αδερφός. Και εμείς λόγω της αδελφοσύνης αυτής, τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση. Έτσι θα γραφτεί στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας με φανταχτερό χρυσό και ασήμι. Είναι μια συμπεριφορά η οποία υπόσχεται ενότητα και ομόνοια για το μέλλον μας».

Το βιβλίο δεν γράφτηκε από τον ίδιο, αλλά από έναν λουθηρανό πάστορα, καθηγητή πανεπιστημίου, με αντικείμενο την ιστορία του χριστιανισμού.