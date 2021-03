Οικονομία

Κριτική από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα στήριξης

Τι αναφέρουν τα κόμματα για το νέο πλέγμα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Πυρ ομαδόν από τα κόμματα προκάλεσε η ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη των έξι μέτρων για την παράταση της στήριξης σε εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε δήλωση της η Τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης πανικόβλητος σήμερα το πρωί πραγματοποίησε ένα νέο διάγγελμα για δήθεν «νέα» μέτρα οικονομικής ανακούφισης, προσπαθώντας προφανώς να αλλάξει την ατζέντα της διάχυτης αναταραχής και βίας που έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία, ελπίζοντας ότι θα κουκουλώσει τη γενικευμένη κατακραυγή που ακολούθησε το πρόσφατο διάγγελμά του με αφορμή τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη και επιδιώκοντας να αποσείσει για άλλη μια φορά τις ευθύνες του την κρίσιμη στιγμή. Την κίνηση αυτή καθ’ εαυτή, την αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την ουσία των μέτρων, έχει πια παντοιοτρόπως αποδειχθεί ότι με μικροβελτιώσεις και αποσπασματικές παρατάσεις στα ανεπαρκή μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να βγει από το υφεσιακό τούνελ στο οποίο έχει εισέλθει, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ανασάνουν και να επανεκκινήσουν ενώ οι εργαζόμενοι δεν προφυλάσσονται από τη φτωχοποίηση. Ως προς τη χλεύη του κ. Μητσοτάκη για τις προβλέψεις περί ύφεσης, θα του προτείναμε να ρίξει μια ματιά στον Προϋπολογισμό που η δική του κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε πριν από λίγους μήνες, καθώς και στις ανακοινώσεις του οικονομικού του επιτελείου όλη την προηγούμενη χρονιά και ίσως να ξανασκεφτεί σε ποιους την απευθύνει. Ένα είναι βέβαιο: με απελπισμένα επικοινωνιακά κόλπα ούτε η οικονομία ανακάμπτει ούτε η κοινωνία αποσπάται».

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωση του «Η αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης και η αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας υποχρέωσαν τον κ. Μητσοτάκη να υιοθετήσει ένα μέρος των προτάσεων μας για την στήριξη των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, συνεχίζει να απουσιάζει από τις εξαγγελίες του κάθε ουσιαστικό μέτρο που να αφορά τους εργαζόμενους και τους ανέργους που δοκιμάζονται. Δυστυχώς, οι καθυστερημένες αυτές εξαγγελίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών που ολοένα και διευρύνονται. Ιδιαίτερα, αν δεν ληφθεί πρόνοια για την στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες ο έχουν μείνει εκτός από τα προγράμματα ρευστότητας της κυβέρνησης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επισημαίνουμε ότι:

Η κυβέρνηση μεταφέρει για το 2022 μόνο τις οφειλές και υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας (όχι πάνω από 1,5 δις ευρώ), οφειλές που αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (που είναι συνολικά 145 δις ευρώ). Ούτε κουβέντα, βέβαια, για το αναγκαίο κούρεμα των υποχρεώσεων, ούτε για ρύθμιση 120 δόσεων. Πως θα ανταποκριθούν οι επαγγελματίες, εν μέσω κρίσης;

Τα κριτήρια κατανομής των ενισχύσεων πρέπει να είναι δίκαια, αφού είναι ορατός ο κίνδυνος οι πόροι να κατευθυνθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις που τα αποθεματοποιούν στις τράπεζες και όχι στις μικρές επιχειρήσεις που τα έχουν απόλυτη ανάγκη για να επιβιώσουν. Να επιβληθεί πλαφόν ενίσχυσης ανά επιχείρηση και κατηγορία επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι μικρότερες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση μετατρέπει την ενίσχυση παγίων δαπανών σε πιστωτικό voucher συμψηφισμού υποχρεώσεων σε εφορία και ταμεία.

Για να έχει αντίκρισμα η ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα», θα πρέπει οι τράπεζες να μη επαναλάβουν τις απαράδεκτες απαιτήσεις που έθεταν για τα φυσικά πρόσωπα. Αν συνεχίσουν να μένουν ασύδοτες,θα αφεθούν στη τύχη τους όσοι χτυπήθηκαν από την κρίση, η πλειοψηφία δηλαδή των μικρών επιχειρήσεων.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι ενώ οι κυβερνητικοί παράγοντες εξαντλούνται σε προφητείες για το ποτέ θα ανοίξει η αγορά, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία από την κυβέρνηση για τα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, ώστε να μη βρεθούμε μπροστά σε μαζικά λουκέτα και ανεργία. Το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει τον αγώνα του για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανές οι επιχειρήσεις. Καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μελετά καλύτερα και να υιοθετεί εγκαίρως τις προτάσεις μας. Γιατί όταν το κάνει με καθυστέρηση, η απόδοση είναι πολύ μικρότερη».

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της αναφέρει «Για ακόμα μια φορά η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει πως δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματική οικονομία, αλλά δεν διαθέτει και σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας που είναι η μόνη διέξοδος από τον επερχόμενο οικονομικό όλεθρο. Η κυβέρνηση που με τις οριζόντιες απαγορεύσεις οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει καταστρέψει την πραγματική οικονομία, ανακοίνωσε μέτρα «επιδότησης της ανεργίας» και της «μη λειτουργίας» των επιχειρήσεων, με σκοπό να μεταθέσει χρονικά τα λουκέτα στην αγορά τα οποία ίδια προκαλεί με την πολιτική της. Αγνοεί πλήρως τους εργαζόμενους που βρίσκονται πλέον στα όρια της εξαθλίωσης (εστίαση - τουρισμός, εμπόριο), τους μακροχρόνια ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους που λόγω της καθολικής απαγόρευσης έχουν μηδενικό εισόδημα.

Στερείται οράματος για την πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας που η ίδια κατέστρεψε. Την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, κάθε μοχλού παραγωγής πραγματικού πλούτου που είναι απαραίτητος για να αναστραφεί η πορεία προς την καταστροφή. Δανείζεται κολοσσιαία πόσα υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, όχι για να δημιουργήσει ανάπτυξη, αλλά για να καθυστερήσει την ανεξέλεγκτη έκρηξη της ανεργίας και την χρεωκοπία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ απευθύνει ύστατη έκκληση στην κυβέρνηση να άρει κάθε μορφή απαγόρευσης στην οικονομική δραστηριότητα. Να λειτουργήσει στους άξονες του εθνικού προστατευτισμού και οικονομικού πατριωτισμού ώστε η Ελλάδα να παράξει πλούτο για να ανταπεξέλθει και να ανεξαρτητοποιηθεί από την μέγγενη του χρέους. Να προβεί άμεσα στην δημιουργία «τράπεζας κόκκινων δανείων» (Bad Bank) ώστε να εμποδίσει τον αφελληνισμό και την εκποίηση χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων σε αγνώστου ταυτότητας funds του εξωτερικού που αγοράζουν μεθοδικά το ιδιωτικό χρέος σε εξευτελιστικά επίπεδα από τις συστημικές τράπεζες. Οτιδήποτε άλλο συνιστά πλέον μεθοδευμένη καταστροφή του λαού και της πατρίδας».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «Με ένα ακόμα διάγγελμα ο «Λουδοβίκος-Πρωθυπουργός» φανερά πια αποκομμένος απ' την πραγματικότητα, προσπάθησε να πουλήσει χάντρες και καθρεφτάκια ως πολύτιμα μέταλλα οικονομικής στήριξης στους πολίτες που ξέρουν την πραγματικότητα στην τσέπη τους. Επιμένει στο δρόμο της δήθεν ενίσχυσης μέσω αναβολών και αναστολών, τη στιγμή που χρειάζονται κουρέματα οφειλών. Τα «δάνεια» δεν βοήθησαν και δεν θα βοηθήσουν και τώρα τους πτωχευμένους. Και όταν λιώσουν οι πάγοι της συνεχούς καραντίνας κύριε Μητσοτάκη, τότε θα φανεί και το τσουνάμι από λουκέτα που δήθεν αποφύγατε. Τσουνάμι που δε θα σας αφήσει αλώβητο».