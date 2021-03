ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ολυμπιακός Vs Άρσεναλ: Ιστορία, παράδοση, αριθμοί και ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωποι για πρώτοι φορά στους "16" του Europa League. Η πορεία τους στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός, ένας από τους πέντε συλλόγους που εμφανίζονται στους «16» του Europa League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, μαζί με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέιντζερς, Ρόμα και Σαχτάρ Ντόνετσκ συναντά την Άρσεναλ για πρώτη φορά στους «16» της διοργάνωσης.

Νικήτρια (3-2) της Μπενφίκα στο ουδέτερο «Γ. Καραϊσκάκης» στη φάση των «32» (1-1 το α' ματς/Ρώμη), η Άρσεναλ επιστρέφει μετά δύο εβδομάδες στο Φάληρο, για να αντιμετωπίσει την ομάδα που την απέκλεισε στο Europa League της περασμένης σεζόν.

Η Άρσεναλ, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης με τηn Μπενφίκα, έχει 5 νίκες σε 11 αγώνες στην Ελλάδα, χάνοντας επίσης πέντε, ωστόσο, οι τρεις τελευταίες επισκέψεις στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν επιτυχημένες.

Ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, έχει υποδεχθεί τέσσερις διαφορετικές αγγλικές ομάδες τις τελευταίες δύο σεζόν χωρίς να νικήσει: 2-2 με Τότεναμ, 1-1 με Γουλβς, ήττα με 0-1 από Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι. Συνολικά με Αγγλους στην έδρα του έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας, που μετράει 5 νίκες και ισάριθμες ήττες με την Αρσεναλ (13-16 τα γκολ), έχει μόλις 2 νίκες στα 11 εντός έδρας παιχνίδια του στη φάση νοκ-άουτ του Europa League: 1-0 τη Ρούμπιν Καζάν στους «32» το 2010/2011 και 4-2 την PSV Αϊντχόφεν, παρουσιάζοντας επίσης 5 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Νικήτρια των ομίλων και στις τέσσερις εμφανίσεις της στο Europa League, αυτή τη σεζόν η Αρσεναλ έγινε η 11η ομάδα στην ιστορία αυτού τουρνουά που έφτασε στην κορυφή με το μέγιστο πόντων μετά από νίκες εναντίον της Ραπίντ (2-1, 4-1),Ντάνταλκ (3-0, 4-2) και Μόλντε (4-1, 3-0}).

Είναι αήττητη σε 10 ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες (7 νίκες, 3 ισοπαλίες), από τότε που η Ρεν τη νίκησε στο πρώτο ματς για τους «16» το 2018/19. Συνολικά εκτός έδρας, στη φάση νοκ-άουτ του Europa League, έχει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες.