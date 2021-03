Οικονομία

Διευκρινίσεις Σταϊκούρα για τα νέα μέτρα στήριξης

Τι ισχύει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αλλάζει σε Επιστρεπτέα Προκαταβολή και επιδότηση δόσεων δανείων. Τι προβλέπεται για τις επενδύσεις παγίων δαπανών. Νέα ρύθμιση για οφειλές.

Εξηγήσεις και περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, έδωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Σταικούρας.

Στην τοποθέτηση του, ο Υπ. Οικονομικών ξεκαθάρισε τι ισχύει για μια σειρά από μέτρα. Αναλυτικά, όσα είπε στην τοποθέτηση του:

"Πάνω από ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, η χώρα μας, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, παραμένει αντιμέτωπη με τις πρωτοφανείς, πολλαπλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών. Κρίση, της οποίας η ένταση και η διάρκεια, δυστυχώς, ξεπέρασε – διεθνώς – όλες τις αρχικές προβλέψεις, δοκιμάζοντας σκληρά τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Η συντελούμενη πρόοδος στο «μέτωπο» των εμβολιασμών, «χτίζει» σταδιακά «τείχος» ανοσίας στην κοινωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έξοδο από το τούνελ της κρίσης, παρά τις νέες προκλήσεις που θέτουν οι συνεχείς μεταλλάξεις του ιού. Ωστόσο, είναι σαφές, ότι για την επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτηθεί χρόνος.

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, προτάσσοντας πάντα τη δημόσια Υγεία, στάθηκε δίπλα στην κοινωνία και την οικονομία. Με έγκαιρα, συνεκτικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα, απλώσαμε ευρύ «δίχτυ» προστασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, με στόχο να περιορίσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το αποτύπωμα αυτού του εξωγενούς, συμμετρικού σοκ. «Δίχτυ» που άρχισε να ξετυλίγεται πριν από έναν ακριβώς χρόνο – στις 9 Μαρτίου του 2020 – και έκτοτε συνεχώς ενισχύεται, επεκτείνεται και εμπλουτίζεται, ανάλογα με τη δυναμική της πανδημίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία θα βγει όρθια και οι επιχειρήσεις θα ξαναβρούν τον βηματισμό τους μετά την παρούσα δοκιμασία. Στο πλαίσιο αυτό, λάβαμε μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ το 2020 και επιπλέον προβλέπουμε 11,6 δισ. ευρώ για εφέτος, υπερβαίνοντας σημαντικά την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού, για παρεμβάσεις στήριξης 7,5 δισ. ευρώ το 2021.

Αθροιστικά, στηρίξαμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μέτρα συνολικού ύψους 35,6 δισ. ευρώ αυτή τη διετία. Πρόκειται για ένα τεράστιο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Ελλάδας, πακέτο στήριξης, που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο πλευρό της κοινωνίας, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για όσο απαιτηθεί, εντός, πάντα, των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας. Και αυτό, χάρη στην ορθολογική, προνοητική και με απόλυτο σεβασμό στις πολυετείς θυσίες του λαού μας, ταμειακή διαχείριση, αλλά και λόγω της ενισχυμένης εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η χώρα μας από διεθνείς εταίρους και αγορές, η οποία της επιτρέπει να δανείζεται με εξαιρετικά ευνοϊκά επιτόκια. Τα μέτρα που από την αρχή της κρίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση, έχουν αποδεδειγμένα επιτύχει τον στόχο τους.

Πέτυχαν, διότι περιόρισαν σημαντικά το βάθος της ύφεσης. Ύφεση που είναι μεν βαθιά, αλλά πολύ χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις, πιστοποιώντας την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Η ελληνική οικονομία, αν και κλυδωνίστηκε ισχυρά, άντεξε. Πέτυχαν, διότι περιόρισαν τη διόγκωση της ανεργίας. Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, είναι οι μοναδικές χώρες που κατάφεραν, χάρη στις πολιτικές στήριξης της απασχόλησης από τα συναρμόδια Υπουργεία, να περιορίσουν τη διόγκωση της ανεργίας. Πέτυχαν, διότι περιόρισαν τα «λουκέτα». Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, «τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση έχουν ανακόψει, προς το παρόν, τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων». Πέτυχαν, διότι με δεδομένη τη σημερινή αδυναμία κατανάλωσης, αυξάνουν την αποταμίευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική κατανάλωση. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 δισ. ευρώ το 2020, με την εν λόγω αύξηση να μοιράζεται ισόποσα μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Συνεπώς, η πραγματική οικονομία έχει ενισχυθεί ουσιαστικά. Ωστόσο, η μάχη κατά της πανδημίας και των επιπτώσεών της, συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, απαιτείται να παραμείνουμε κοντά στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και το πράττουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Πολιτικές που θα μας οδηγήσουν, με ασφάλεια, στη μετάβαση από τη δίνη της κρίσης, αρχικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, και εν συνεχεία στην επίτευξη της ταχύτερης και ισχυρότερης δυνατής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ένα νέο πακέτο μέτρων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη των θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων. Ειδικότερα:

1ον. Βελτίωση των όρων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2 και 3.

Καθίσταται μη επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης που δόθηκε κατά τους 3 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει κριτηρίων για τις απώλειες τζίρου που υπέστησαν οι επιχειρήσεις εντός του 2020. Η απαλλαγή φτάνει έως και 50%, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στον κάθε κύκλο. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 570 εκατ. ευρώ.

2ον. Έναρξη νέου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Ξεκινά, τον μήνα Απρίλιο, η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, η οποία θα δοθεί με βάση την πτώση τζίρου των επιχειρήσεων κατά το 1ο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό της απαλλαγής διαμορφώνεται στο 50%, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου. Προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, με αυξημένα κατώτατα όρια. Οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τον Δεκέμβριο του 2019, θα είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως τζίρου, αν δεν έλαβαν ενίσχυση από τις 2 τελευταίες επιστρεπτέες προκαταβολές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

3ον. Διεύρυνση των περιόδων αποπληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολών.

Παρατείνεται, για όλους τους κύκλους, η περίοδος αποπληρωμής από 40 σε 60 δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ επιστροφής του ποσού, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.

4ον. Θέσπιση νέου καθεστώτος στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών.

Δρομολογείται ένα νέο εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας. Πρόκειται για την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα. Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζόμενους, οι ασφαλιστικές εισφορές, η ενέργεια, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση, και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται, αρχικά, στα 500 εκατ. ευρώ.

5ον. Θέσπιση νέου προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ».

Δρομολογείται νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων για τις επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» αφορά μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών-επιτηδευματιών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για αυτές.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ.

6ον. Επέκταση αναστολών ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων.

Κατ’ αναλογία με όσα ίσχυσαν τους προηγούμενους δύο μήνες, η δόση Μαρτίου των ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, μεταφέρεται στο τέλος της περιόδου ρύθμισης. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 60 εκατ. ευρώ. Ενώ ισχύει και το μέτρο κάλυψης όλου του ενοικίου σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας για τον μήνα Μάρτιο, εκτιμώμενου κόστους 70 εκατ. ευρώ. Συμπερασματικά, με αυτές τις παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε, για ακόμη μία φορά, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, και παρεμβαίνουμε έγκαιρα και στοχευμένα, με δραστικά, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα. Ενωμένοι, μακριά από κοινωνικές εντάσεις και αυτοματισμούς, Κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις, ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη δυνατή μετάβαση στο μέλλον που μας αξίζει. Μέλλον ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και περαιτέρω ενδυνάμωσης της ισχύος της χώρας μας".