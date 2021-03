Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Νέα Σμύρνη: επικίνδυνος Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Τι επικαλείται η Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τον για ενορχήστρωση συκοφαντίας κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση και για την διαχίειριση της πανδημίας.

Προσωπικές βολές κατά του Πρωθυπουργού εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το Μαξίμου γνώριζε για ραντεβού που είχαν δώσει οργανωμένοι χούλιγκαν για να επιτεθούν σε αστυνομικούς και εν τούτοις ενορχήστρωσε, όπως μέμφεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την συκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα έκτροπα στην Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η «Καθημερινή» αποκαλύπτει ότι οργανωμένοι χούλιγκαν από ποδοσφαιρικές ομάδες της Αττικής, ήταν τελικά αυτοί που ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν επεισόδια στο περιθώριο της ειρηνικής διαμαρτυρίας χιλιάδων πολιτών στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα μάλιστα με πληθώρα ρεπορτάζ και σε φιλοκυβερνητικά Μέσα, ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης η ΕΛ.ΑΣ είχε διαπιστώσει το σχετικό κάλεσμα χούλιγκαν μέσω social media, στο οποίο ανέφεραν «να δώσουμε ραντεβού και να συναντηθούμε για να χτυπήσουμε αστυνομικό». Η κυβέρνηση και η ΕΛ.ΑΣ, αντί να προστατεύσει τους πολίτες, αποφάσισε να στείλει τις μοτοσικλέτες της ομάδας Δράση για να διεμβολίσουν τους χούλιγκαν, δίνοντάς τους έτσι την τέλεια ευκαιρία να πετύχουν αυτό που ήθελαν, με αποτέλεσμα το χάος και την ανασφάλεια για τους πολίτες, τις περιουσίες τους και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε από το μεσημέρι της Τρίτης για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, αντί να μεριμνήσει για την προστασία χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών, μεθόδευε την στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του αντιπάλων. Σε μια απολύτως ασυνήθιστη κλιμάκωση, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και λίγο πριν τη διαμαρτυρία των πολιτών στη Νέα Σμύρνη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δήλωσή του επιχείρησε να χρεώσει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τη διαμαρτυρία των πολιτών της Νέας Σμύρνης. Είναι εμφανές πως βασικό μέλημα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς είχε ενημερωθεί από τις Αρχές για την κινητοποίηση χούλιγκαν, δεν ήταν η αποτροπή των βίαιων επεισοδίων και η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά η απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αυτό άλλωστε φανερώνει και η σπουδή του να προχωρήσει βεβιασμένα σε ένα άκρως διχαστικό διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι οργανώνουν τη βία, ενώ γνώριζε προφανώς ότι η βία οργανώθηκε από τους χούλιγκαν των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αττικής. Χούλιγκαν και ανεκπαίδευτοι ειδικοί φρουροί μετέτρεψαν σε Φαρ Ουέστ την ειρηνική συγκέντρωση πολιτών μιας μεσοαστικής συνοικίας κατά της υπέρμετρης αστυνομικής βίας της προηγούμενης Κυριακής. Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ γνώριζε για το ραντεβού βίας των χούλιγκαν, ενορχήστρωνε τη συκοφαντία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, αντί, ως όφειλε, να φροντίσει ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική Ειρήνη. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό».





Ηλιόπουλος: Η κοινωνία πληρώνει τις εγκληματικές ιδεοληψίες του κ. Μητσοτάκη

Νέα επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αυτήν την φορά αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του, «Με χθεσινή της τροπολογία η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν εστία υπερμετάδοσης του ιού. Ομολογεί δημόσια τα ψέματα της, τα ψέματα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Το lockdown έχει αποτύχει γιατί η κυβέρνηση αρνείται να κάνει τα αυτονόητα: Να πάρει μέτρα σε μέσα μεταφοράς και χώρους εργασίας, να συνταγογραφήσει τα τεστ, να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές Η κοινωνία πληρώνει με ένα αποτυχημένο πεντάμηνο lockdown -το χειρότερο της Ευρώπης- τις εγκληματικές ιδεοληψίες του κ. Μητσοτάκη».