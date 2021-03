Πολιτισμός

Πέθανε ο Lou Ottens

Έφυγε από την ζωή ο Lou Ottens, ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στον ήχο και σημάδεψε μία εποχή.

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε στο σπίτι του στο Βέλγιο το περασμένο Σάββατο ο Ολλανδός Lou Ottens, που δημιούργησε την τεχνολογία πίσω από τις κασέτες και τα Cd.

Αφού σπούδασε μηχανικός, ο Ottens ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία Philips το 1952. Οκτώ χρόνια αργότερα, ανέβηκε στην ιεραρχία και έγινε επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης προϊόντων της εταιρείας.

Εκεί ακριβώς ο Ottens οδήγησε την ομάδα του στην ανάπτυξη του πρώτου φορητού μαγνητοφώνου. Δύο χρόνια μετά, έφερε επανάσταση στον ήχο αλλάζοντας την μπομπίνα με κύλινδρο και επινοώντας επί της ουσία, μια μικρογραφία της έκδοσής της, γνωστή σήμερα ως κασέτα.

Όταν η πρώτη πλαστική κασέτα έκανε το ντεμπούτο της σε μια ηλεκτρονική έκθεση του 1963, το σύνθημα ήταν «Μικρότερη από ένα πακέτο τσιγάρα!».

Ο Ottens σχεδίασε ειδικά την κασέτα ώστε να είναι αρκετά μικρή για να χωράει στην τσέπη του σακακιού, εν μέρει επειδή βρήκε ότι άλλα μοντέλα ήταν άσκοπα μεγάλα.

«Με ενοχλούσαν τα αδέξια, μη φιλικά προς το χρήστη συστήματα», εξήγησε χρόνια αργότερα. «Είναι τόσο απλό» είχε πει χαρακτηριστικά.

Αντί να κρατήσει την εφεύρεσή του απόρρητη, όμως, ο Ottens προέτρεψε τη Philips να εγκρίνει το σχέδιό του, ώστε να μπορεί να γίνει βιομηχανικό πρότυπο και να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.

Η Philips τον άκουσε και έκανε μια συμφωνία με τη Sony για να χρησιμοποιήσει τον πατενταρισμένο μηχανισμό. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι ιαπωνικές εταιρείες αντέγραψαν τις κασέτες σε διαφορετικές μορφές, ενώ η Sony παρουσίασε μία κασέτα σε παγκόσμιο επίπεδο πια.

Συνολικά πάνω από 100 δισεκατομμύρια πωλήθηκαν παγκοσμίως. Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Marc Masters, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία των κασετών, το πρωτότυπο που εφευρέθηκε από την ομάδα του Ottens δημιουργήθηκε αρχικά ως «ευκαιρία για δημοσιογράφους ή λάτρεις της φύσης να κάνουν ηχογραφήσεις σε εξωτερικό χώρο» και όχι για να ακούσει κάποιος δημοφιλή τραγούδια.

«Καταλήξαμε τότε στα συμπεράσματα ότι η ποιότητα του ήχου ήταν πολύ καλύτερη από ό, τι περιμέναμε. Είπαμε, αν είναι φτιαγμένο για μουσική, θα πρέπει να έχουμε 30 λεπτά ανά πλευρά» είχε δηλώσει ο Ottens σε συνέντευξή του. Και έτσι, γεννήθηκε η κασέτα. Ένα φορητό άλμπουμ μουσικής.

Όμως, ο Ottens δεν έμεινε εκεί. Αρκετά χρόνια αργότερα, άλλαξε ξανά το παιχνίδι, όταν συνέβαλε στην ανάπτυξη του Compact Disc, που έφερε επανάσταση στη μουσική βιομηχανία.

Φυσικά, τα CD έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 200 δισεκατομμύρια αντίτυπα και έγινε βασικό υλικό στην παγκόσμια βιομηχανία.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων κασέτων εκ νέου στη σύγχρονη εποχή, ο Ottens είχε την πεποίθηση ότι οι ψηφιακοί δίσκοι είναι καλύτεροι. «Τίποτα δεν θα μπορούσε να νικήσει τον ήχο ενός CD» υποστήριζε ο ίδιος ενώ πάντα σημείωνε πως όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και όχι δική του κληρονομιά.