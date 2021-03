Οικονομία

Μέτρα στήριξης: χαμόγελα και προβληματισμός στον εμπορικό κόσμο

Πως αποτιμά ο εμπορικός κόσμος τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Τι λένε Κορκίδης, Μίχαλος, Χατζηθεοδοσίου.

Ανάσα χαρακτηρίζει ο εμπορικός κόσμος τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί ο πρωθυπουργός και εξειδίκευσε αργότερα ο Χρήστος Σταϊκούρας. Παράλληλα όμως εκφράζεται και ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα αλλά και για το εάν τα μέτρα μπορούν να δώσουν οριστικές λύσεις.

«Η επέκταση και η ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στην οικονομία και την αγορά η πανδημία του κορονοϊού, χωρίς καμία αμφιβολία θα προσφέρει σημαντικές ανάσες σε επιχειρήσεις και εργαζομένους. Ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε, άλλωστε, και νέα επιστρεπτέα προκαταβολή και βελτίωση των όρων των πρώτων επιστρεπτέων προκαταβολών, ώστε ένα ποσό από αυτές να καταστεί μη επιστρεπτέες και βεβαίως ανέμενε το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα» να περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις» τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και προσθέτει:

Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν αυτά τα μέτρα μπορούν να δώσουν οριστικές λύσεις στην καταρρέουσα οικονομία και αγορά. Ως επιμελητηριακή κοινότητα δε θα σταματήσουμε να τονίζουμε ότι, πέρα αυτών των θετικών μέτρων, θα πρέπει να υπάρξει και μια συντονισμένη δράση για το κούρεμα των χρεών που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας, ενώ καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της σε ότι αφορά το πότε και το πώς θα επαναλειτουργήσει η αγορά, ώστε να επέλθει και πάλι η ομαλότητα. Σε κάθε περίπτωση, δεν παραγνωρίζουμε ότι πρώτιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η δημόσια υγεία αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν και νέες πολιτικές για να διασωθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους».

Από πλευράς του ο πρόεδρος των Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, τονίζει ότι οι εξαγγελίες της νέας δέσμης μέτρων δια στόματος πρωθυπουργού αποτελούν μία ακόμη “ανάσα ζωής” για χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους που βρίσκονται μαζικά στην εντατική. «Η ελληνική οικονομία άντεξε, και με τη σειρά της ανταποδίδει, την αντοχή της, στη πραγματική οικονομία που τη στήριξε, αλλά συνεχίζει να κλυδωνίζεται επικίνδυνα. Η νέα δέσμη μέτρων, αφενός, αποδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και, αφετέρου, διατηρεί ζέουσες τις ελπίδες του επιχειρηματικού κόσμου για σταδιακή έξοδο από την κρίση. Με τα επιπλέον 2,5 δις ευρώ, που ανεβάζουν το συνολικό ποσό των μέτρων κατά της πανδημίας σε 35,6 δις ευρώ, κατανοούμε πλήρως πως το κονδύλι των μέτρων στήριξης είναι πράγματι μεγάλο για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, αλλά μικρό για το μέγεθος του λογαριασμού απωλειών επιχειρήσεων και εργαζομένων. Παρά ταύτα, με την έγκαιρη και χρηστή λήψη μέτρων στήριξης από το οικονομικό επιτελείο, οι άνθρωποι της αγοράς θα μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα επιβίωσης, χωρίς να έχουν να αντιμετωπίσουν άμεσα το κύμα των υποχρεώσεων που έχει “φουσκώσει”, ελέω πανδημίας και των ιδιόμορφων καταστάσεων που έχει δημιουργήσει. Ευελπιστούμε, πως η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και όσες ακολουθήσουν στο μέλλον, θα αποτρέψουν το κύμα να εξελιχθεί σε “τσουνάμι” και πως, τελικά, θα δράσουν αποτελεσματικά στην οικονομία, όπως οι δόσεις του εμβολίου στη πανδημία» είπε ο κ. Κορκίδης.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε ότι κάθε μέτρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης είναι προς την σωστή κατεύθυνση. «Οπότε και αυτά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τα αξιολογούμε ως θετικά. Το ερώτημα είναι όμως αν αρκούν για να βοηθήσουν επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η οικονομική ύφεση που έφερε η πανδημία. Και πρέπει να σημειώσω ότι κάποια τα γνωρίζαμε ήδη, όπως την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, ή την επέκταση επιδότησης ενοικίου για τον Μάρτιο» τόνισε και πρόσθεσε:

«Το ζητούμενο, σε μία εποχή που οι κλάδοι του λιανεμπορίου και της εστίασης παραμένουν κλειστοί, είναι να ληφθούν τέτοια μέτρα που θα δώσουν προοπτική βιωσιμότητας στις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις τους και «ανάσα» σε όλες όσες υπολειτουργούν. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα δεδομένα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών χάθηκε και ο τζίρος της χριστουγεννιάτικης περιόδου και αυτός των χειμερινών εκπτώσεων. Μιλάμε δηλαδή για απώλεια από την αγορά, ποσού που προσεγγίζει συνολικά τα 7 δισ. ευρώ. Είναι τεράστιο το νούμερο και δείχνει ξεκάθαρα και το μέγεθος του προβλήματος. Οπωσδήποτε είναι χρήσιμη η μετάθεση πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει ο λογαριασμός των συσσωρευμένων οφειλών να πληρωθεί. Και δεν ξέρω πόσο θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο, από την στιγμή που η επιστροφή στην κανονικότητα φαίνεται να καθυστερεί κι άλλο.

Μοναδική ρεαλιστική λύση μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργείται, είναι το «κούρεμα» οφειλών σε συνδυασμό με ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή του υπολοίπου και θεωρώ ότι έφτασε η στιγμή να το εξετάσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Και βέβαια να δώσει επιτέλους το «πράσινο φως» για την επανεκκίνηση –με τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων- της οικονομικής δραστηριότητας. Όσο καθυστερούμε, τόσο σε μεγαλύτερο τέλμα βυθιζόμαστε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και μαζί με εμάς η οικονομία. Και ενισχύεται ο φόβος ότι μετά την πανδημία η εκτίμηση μας για περίπου 200.000 «λουκέτα» θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω».

Καρανίκας: Η λύση είναι το άμεσο ελεγχόμενο άνοιγμα των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γ. Καρανίκας, σε δήλωση του για τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από το lockdown και ανακοινώθηκαν σήμερα, αναφέρει τα εξής:

Κάθε νέα ενίσχυση ή βελτίωση στο υφιστάμενο πλαίσιο μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη από τον εμπορικό κόσμο. Κανένα μέτρο όμως δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον χαμένο τζίρο για τις χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται κυριολεκτικά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Θα «σηκώσουν κεφάλι» μόνον εάν ξεκινήσει γρήγορα η σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα.

Μετά από ένα χρόνο συνεχών, παρατεταμένων και επώδυνων lockdown, σήμερα πολλοί έγκυροι επιστήμονες συμφωνούν με τους φορείς της αγοράς ότι η πανδημία «φουντώνει» περισσότερο από τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις και τον συγχρωτισμό στις κατοικίες, παρά από την ελεγχόμενη πρόσβαση των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα. Επιπλέον, κάθε μέρα που περνά με κλειστή την αγορά οι επιχειρήσεις και η οικονομία «αιμορραγούν», το χρέος της πανδημίας διογκώνεται και η «τρύπα» στα δημόσια έσοδα μεγαλώνει.

Χρειαζόμαστε τώρα διαφορετικές λύσεις για να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Η σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην χαθεί και η πασχαλινή εορταστική περίοδος. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να εξεταστεί από την κυβέρνηση η δυνατότητα άμεσου ανοίγματος, έστω των πολύ μικρών και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, με τη μέθοδο της αποστολής SMS και με χρονικό περιορισμό. Η κίνηση αυτή θα φέρει τζίρο στους περισσότερο πληττόμενους και ευάλωτους εμπόρους, με ελάχιστη ή και μηδενική επιβάρυνση στο επιδημιολογικό φορτίο. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης της καταναλωτικής ζήτησης και θα έχει θετική επίπτωση στα έσοδα του Δημοσίου.