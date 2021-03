Κοινωνία

Μήνυση από την οικογένεια του βρέφους που πέθανε από κορονοϊό

Τι ζητούν οι γονείς του μόλις 37 ημερών νεογέννητου που "έσβησε" από κορονοϊό. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους.

Την αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τον θάνατο του μόλις 37 ημερών νεογέννητου από κορονοϊό ζητά η οικογένεια του βρέφους με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, μέσω του συνηγόρου της Αντώνη Σακαρούδη.

Η οικογένεια του πιο νέου θύματος της νόσου covid19 στη χώρα μας, ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση και να αναζητηθεί αν υπάρχουν ευθύνες του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε το μωρό. Συγκεκριμένα ζητείται να διερευνηθεί, εάν υπήρξε αμέλεια από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Παίδων στο οποίο νοσηλεύτηκε επί περίπου ένα μήνα το άτυχο βρέφος.

Μετά την κατάθεση της αναφοράς, ο κ. Σακαρούδης δήλωσε: «Η οικογένεια θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μάθει τις αιτίες του θανάτου. Θέλουμε να μάθουμε αν υπήρξε ιατρική αμέλεια».