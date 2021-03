Κοινωνία

Νεκρός σκύλος από πυροβολισμό

Πυροβόλησε σκύλο και απείλησε τον ιδιοκτήτη του μετά από καβγά.

Άγριο επεισόδιο χθες το πρωί στο Λιμνοχώρι δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών και ο ένας πήρε την καραμπίνα πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο του άλλου, ενώ στη συνέχεια έστρεψε την καραμπίνα και τον απείλησε.

Για το επεισόδιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ενώ το θύμα υπέβαλε μήνυση κατά του συγχνωριανού.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται οι δύο άνδρες να έχουν προσωπικές διαφορές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη ημεδαπού για ζωοκτονία και απειλή Συνελήφθη, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και θανάτωσε έναν σκύλο, ενώ απείλησε και τον ιδιοκτήτη του.

