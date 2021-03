Κόσμος

Κορονοϊός: άνδρας με υπερ-αντισώματα διαθέτει φυσική ανοσία!

To αίμα του μπορεί να αποδειχθεί ένα αναπάντεχο όπλο στη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας, καθώς δίνει την υπέρτατη μάχη κατά της πανδημίας.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Σε παγκόσμιο ιατρικό φαινόμενο μετατράπηκε ένας 54χρονος Αμερικάνος, εξαιτίας των πανίσχυρων αντισωμάτων στο αίμα του, τα οποία του χαρίζουν φυσική ανοσία από τον κορονοϊό.

Τα αντισώματα του Τζον είναι τόσο ικανά στην εξουδετέρωση του ιού, που παρέχουν προστασία απέναντι σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές μεταλλάξεις του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η συγκάτοικος του είχε κολλήσει κορονοϊό τον Απρίλιο. Περίμενε πως θα νοσούσε και ο ίδιος, όμως τα συμπτώματα δεν ήρθαν ποτέ. Μια τυχαία συζήτηση με τον γιατρό του οδήγησε στην αποκάλυψη πως το αίμα του διέθετε υπερδυνάμεις απέναντι στον Covid-19.

“Αργότερα ανακάλυψα πως όχι μόνο είχα κολλήσει τον ιό στα τέλη Μαρτίου, αλλά και ότι είχα υπερ-αντισώματα στο αίμα μου, που με καθιστούν μόνιμα άτρωτο” τόνισε ο Τζον Χόλις.

Πως όμως καταφέρνουν τα υπερ-αντισώματα να εξουδετερώσουν την επικίνδυνη νόσο; Ο κορονοϊός έχει ακίδες στην επιφάνεια που χρησιμεύουν στο να κολλάει στα κύτταρα και μετά να εισβάλλει σε αυτά. Τα αντισώματα του συγκεκριμένου ασθενούς κολλάνε σε αυτές τις ακίδες. Οπότε με τα αντισώματα επάνω τους δεν μπορούν να αγκιστρωθούν την επιφάνεια του κυττάρου και να το μολύνουν.

Η συλλογή του αίματός του σε διαφορετικές χρονικές περιόδους έχουν προσφέρει ήδη ένα χρυσορυχείο για την μελέτη διαφορετικών τρόπων επίθεσης απέναντι στον ιό.

Πλέον ο πρώην δημοσιογράφος και νυν υπεύθυνος επικοινωνίας μεγάλου πανεπιστημίου κοιμάται ήσυχος, καθώς όχι μόνο ξέρει ότι δεν μπορεί να νοσήσει από τον κορονοϊό, αλλά και ότι το αίμα του μπορεί να αποδειχθεί ένα αναπάντεχο όπλο στη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας, καθώς δίνει την υπέρτατη μάχη κατά της πανδημίας.