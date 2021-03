Οικονομία

ΓΙΩΤΗΣ: “Μαζί κάνουμε την αγάπη γεύση”

“Στον αέρα” έχει βγει η νέα διαφήμιση της εταιρείας, που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

"Η ΓΙΩΤΗΣ, το ελληνικό διαχρονικό lovebrand της διατροφής μας για περισσότερα από 90 χρόνια, υπογράφει μια νέα διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή την αγάπη και πώς αυτή εκφράζεται και πολλαπλασιάζεται μέσα από τη γεύση. Τη γεύση που απλόχερα χαρίζουν τα εμβληματικά και αγαπημένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ.

Μέσα από μια σειρά 5 τηλεοπτικών σποτ, η νέα καμπάνια της ΓΙΩΤΗΣ, με μήνυμα «Μαζί κάνουμε την αγάπη γεύση» δείχνει πόση συναισθηματική επίδραση μπορεί να έχει η γεύση και πώς οι άνθρωποι, μέσα από τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική εκφράζουν τη φροντίδα, τον ενθουσιασμό τους και πάνω από όλα την αγάπη στους γύρω τους. Έτσι, τα μοναδικά και τόσο αγαπημένα προϊόντα της ΓΙΩΤΗΣ υπερβαίνουν τον «χρηστικό ρόλο» τους και γίνονται συστατικά στιγμών και συναισθηματικών δεσμών.

Η ΓΙΩΤΗΣ επέλεξε να δείξει το συναισθηματικό δέσιμο ανθρώπων κάθε ηλικίας με τα προϊόντα της, μέσα από τις δικές τους ιστορίες γεύσης.

Έτσι βλέπουμε ότι η Φαρίνα γίνεται γέφυρα αγάπης ανάμεσα σε γιαγιά και εγγονή που μαθαίνει να φτιάχνει κέικ μέσα από το skype. Το Garni να είναι το μυστικό σε μια τούρτα - έκπληξη για μια μαμά, που έφτιαξαν μπαμπάς και κόρη για να την ευχαριστήσουν. Tο Άνθος Αραβοσίτου να είναι η γεύση της θαλπωρής για μικρούς και μεγάλους. Η Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ να «γλυκαίνει» τη δύσκολη στιγμή δύο φιλενάδων, ενώ η κυριακάτικη συνήθεια γύρω από το τραπέζι μιας οικογένειας να έχει «οικοδέσποινα» την Μπεσαμέλ στο αγαπημένο όλων παστίτσιο.

Οι πρωταγωνιστές, άμεσοι και καθημερινοί, άλλοτε μας κλείνουν το μάτι κι άλλοτε μας συγκινούν με την αλήθεια τους, για το πώς μαζί με τη ΓΙΩΤΗΣ κάνουν την αγάπη γεύση. Μπορειτε να είτε την καμπάνια, πατώντας ΕΔΩ¨"