Κοινωνία

Φρικτό εργατικό δυστύχημα

Τραγικό τέλος για έναν άντρα εν ώρα εργασίας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας, στην περιοχή Μαρκάτι στην Κερατέα.

Ο άτυχος άντρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες όταν ο γεωργικός ελκυστήρας τον οποίο οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα , ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.