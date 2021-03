Πολιτισμός

Πέθανε ο Τάκης Μουσαφίρης

Έφυγε από την ζωή ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Τάκης Μουσαφίρης.

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ο λαϊκός συνθέτης και στιχουργός Τάκης Μουσαφίρης χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ο συνθέτης Πέτρος Βαγιόπουλος.

Ποιος ήταν ο Τάκης Μουσαφίρης

Ο Τάκης Μουσαφίρης γεννήθηκε στα Γιάννενα και σε μικρή ηλικία ήρθε στην Αθήνα όπου και έκανε τις πρώτες του μουσικές δουλειές.

Αρχικά δούλευε σε μικρά μαγαζιά τύπου μπουάτ και τραγουδούσε μαζί με την κιθάρα του.

Στη συνέχεια έδειξε και το δημιουργικό του ταλέντο γράφοντας ευπώλητα τραγούδια.

Συνεργάστηκε με τραγουδιστές όπως ο Στράτος Διονυσίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Ρίτα Σακελαρίου, Μιχάλης Μενιδιάτης, Γιώργος Μαργαρίτης, Κατερίνα Στανίση, Δούκισσα, Τόλης Βοσκόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου κ.α.

Από τα πιο γνωστά τραγούδια που συνέθεσε είναι τα εξής: Κάνε κάτι να χάσω το τρένο, Πες μου που πουλάν καρδιές, Ένα τραγούδι πες μου ακόμα, Ο Ταξιτζής, Μυστικέ μου Έρωτα, Σ' αγαπώ ακόμα, Άκου, Άτακα κι επι τόπου, Σε μια στοίβα καλαμιές, Εγώ ο ξένος, Ένα λεπτό περιπτερά, Χιονάνθρωπος, Άγνωστε φίλε, Αγαπάω δύσκολα, Έγω να δεις,Το σ' αγαπώ δεν το λέω, Λέγε μου σ' αγαπώ, Οι Ξενύχτες, Εμείς οι δύο,