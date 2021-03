Τεχνολογία - Επιστήμη

Moderna – Μεταλλάξεις: Εμβολιασμοί σε εθελοντές με τα τροποποιημένα εμβόλια

Εμβολιάστηκαν τα πρώτα άτομα με μια δόση στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής.

Εμβολιάστηκαν τα πρώτα άτομα με μια δόση των τροποποιημένων εμβολίων της Moderna έναντι της COVID-19 στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, με στόχο να αξιολογηθούν δυο ενισχυτικά υποψήφια εμβόλια (σε διαφορετική δοσολογία) έναντι της μετάλλαξης B.1.351, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

Η μελέτη γίνεται με τη συμμετοχή 60 εθελοντών που είχαν λάβει μέρος στις αρχικές δοκιμές για την ανάπτυξη του εμβολίου mRNA-1273 της Moderna.

Το ενισχυτικό εμβόλιο mRNA-1273.351 κωδικοποιεί τη σταθεροποιημένη πρωτεΐνη S της παραλλαγής SARS-CoV-2 B.1.351, που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική, και αξιολογείται ως αναμνηστικό εμβόλιο για να αυξήσει το εύρος της απόκρισης σε αναδυόμενες παραλλαγές με μεταλλάξεις στους τομείς δέσμευσης των κλειδιών-υποδοχέων (RBD).

Το mRNA-1273.211 είναι ένας πολυσθενές υποψήφιο εμβόλιο που συνδυάζει το mRNA-1273, το εγκεκριμένο εμβόλιο της Moderna και το νέο mRNA-1273.351 σε ένα μόνο εμβόλιο, σχεδιασμένο να προκαλεί ευρεία ανοσοαπόκριση τόσο ως πρωταρχικός τρόπος ανοσοποίησης όσο και όταν χορηγείται ως ενισχυτικό μέσο σε αυτούς που έχουν λάβει προηγουμένως το εμβόλιο mRNA-1273.

Ήδη δημοσιευμένα στοιχεία έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Moderna για τη νόσο COVID-19 παράγει τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι όλων των βασικών μεταλλάξεων που ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της B.1.1.7, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και της B.1.351.

Παράλληλα, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσουν κλινική δοκιμή Φάσης 1 για να αξιολογήσουν την τροποποιημένη εκδοχή του εμβολίου mRNA-1273 της Moderna σε άτομα που δεν έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί έναντι της COVID-19 και παράλληλα ως αναμνηστικό εμβόλιο σε άτομα με ιστορικό εμβολιασμού με το mRNA-1273.

Η μελέτη αυτή αναμένεται να ξεκινήσει μόλις λάβει σχετική άδεια από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).