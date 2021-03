Life

Ντέμι Λοβάτο: Τα ναρκωτικά με σκότωναν αλλά ταυτόχρονα με έσωσαν

Γιατί αποκαλεί τον εθισμό της ως "καταστροφικό μηχανισμό αντιμετώπισης".

Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί σε ένα από τα επερχόμενα podcast της Νταϊάν Γκερέρο «Yeah No, I'm Not OK» και για ακόμα μία φορά αναφέρεται στην ψυχική της υγεία, αλλά και τη χρήση ουσιών δίνοντας, σύμφωνα με το E!News, διευκρινίσεις και για τα δύο.

Με τον ίδιο τρόπο [η χρήση ναρκωτικών] σχεδόν με σκότωσε, αλλά και μου έσωσε τη ζωή μου μερικές φορές, γιατί υπήρχαν στιγμές που αντιμετώπισα τις αυτοκτονικές ιδέες», λέει η Λοβάτο, αποκαλώντας τον εθισμό της ως «καταστροφικό μηχανισμό αντιμετώπισης» που της έδινε κάτι άλλο να επικεντρωθεί.

Η Λοβάτο προσθέτει ότι πιστεύει πως «στράφηκε σε αυτούς τους μηχανισμούς αντιμετώπισης γιατί πραγματικά είχα πολύ πόνο που από τη μία δεν ήθελα να πεθάνω και από την άλλη δεν ήξερα τι άλλο να κάνω».

Σημειώνει ότι τώρα έχει «άλλα εργαλεία και άλλους πόρους» για να βοηθηθεί. «Έκανα το καλύτερο που μπορούσα εκείνη την εποχή».

«Τώρα ξέρω πώς να το αντιμετωπίζω διαφορετικά έτσι δεν χρειάζεται να καταφύγω ξανά σε αυτές τις συμπεριφορές» λέει σύμφωνα με την προεπισκόπηση που παρουσιάζει το E! News.

Σε δηλώσεις της νωρίτερα αυτόν τον μήνα η τραγουδίστρια είπε ότι «όλα έπρεπε να συμβούν για να πάρω τα μαθήματά μου. Ήταν ένα οδυνηρό ταξίδι, λυπάμαι όταν σκέφτομαι τον πόνο που έπρεπε να υπομείνω για να ξεπεράσω όλα αυτά, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα».