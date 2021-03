Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΜΑ: “Πράσινο φως” για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Το εμβόλιο είναι το τέταρτο που λαμβάνει την έγκριση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, υπό όρους , για το εμβόλιο κατά του COVID-19 της εταιρείας Janssen, σε άτομα ηλικίας από 18 ετών.

«Είναι το πρώτο εμβόλιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία μόνο δόση», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΜΑ, Έμερ Κουκ. «Οι αρχές στην ΕΕ θα έχουν μια άλλη επιλογή για την καταπολέμηση της πανδημίας και την προστασία των ζωών και της υγείας των πολιτών τους», είπε η ίδια.

Στην ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ επισημαίνει:

«Μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) κατέληξε σε συναίνεση ότι τα δεδομένα για το εμβόλιο ήταν ισχυρά και πληρούσαν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ποιότητας. Το εμβόλιο COVID-19 της εταιρείας Janssen είναι το τέταρτο εμβόλιο που συνιστάται στην ΕΕ για την πρόληψη του COVID-19».