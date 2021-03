Κοινωνία

Κουφοντίνας: Απέρριψε η ΚΕΜ τα αιτήματά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σκεπτικό της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών.

Η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (ΚΕΜ) που συνεδρίασε, σήμερα, απέρριψε ομόφωνα και τα δύο αιτήματα που έχει καταθέσει, η συνήγορος του Δ. Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ για μεταγωγή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Μετά και την απόρριψη και των δύο αιτήσεων, ο Δ. Κουφοντίνας δύναται να προσφύγει κατά αυτής της απόφασης της ΚΕΜ, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου εκτέλεσης των ποινών, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την απόφαση τονίζεται:

Ο κρατούμενος είχε υποβάλει πρώτο αίτημα μεταγωγής του στον Κορυδαλλό στις 24/12/2020 και το αίτημα μεταβιβάστηκε στην ΚΕΜ στις 11/1/2021.

Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την σημερινή απόφαση 992/11/3/2021 της ΚΕΜ καθώς στο αίτημα αυτό ο κρατούμενος επικαλέστηκε τη μη εφαρμογή του νόμου. Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν όλες τις αποφάσεις και διαδικασίες που έγιναν και αποφάσισε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι αποδοχής της αίτησης του κρατουμένου. Και αυτό γιατί η ΚΕΜ είχε επικυρώσει στις 4/1/2021 την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής για έκτακτη μεταγωγή του κρατουμένου από τον Κορυδαλλό στον Δομοκό.

Δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτός λόγος περί μη εφαρμογής του νόμου που επικαλείται ο Κουφοντίνας διότι, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, σε όλες τις αποφάσεις τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Ο κρατούμενος δεν μπορούσε να μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς αυτές είχαν «κλείσει» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έλαβε υπόψη της και σχετικό έγγραφο της διεύθυνσης των φυλακών η οποία ζητούσε να απαγορευτούν οι μεταγωγές κρατουμένων εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ωστόσο, βασικός λόγος της μη μεταγωγής του στον Κορυδαλλό είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Κατάστημα Κράτησης είναι τύπου Α και σ’ αυτό κρατούνται υπόδικοι, κατάδικοι για χρέη και κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης ενώ το κατάστημα Κράτησης Δομοκού είναι τύπου Β’ και κρατούνται κατάδικοι με βαριές ποινές.

Σημειώνεται ότι από τον Κορυδαλλό έχουν μεταχθεί τον τελευταίο χρόνο περισσότεροι από 1.000 βαρυποινίτες και θα φύγουν, μόλις η πανδημία το επιτρέψει, και οι υπόλοιποι.

Ο κρατούμενος επανήλθε και στις 28 Φεβρουαρίου υπέβαλε και δεύτερο αίτημα μεταγωγής του στον Κορυδαλλό.

Στους λόγους που κατέθεσε ο κρατούμενος πέραν της μη εφαρμογής του νόμου (όπως και στο πρώτο αίτημα) υπήρχαν και σειρά άλλων. Εξετάζοντας η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών το αίτημά του διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για να το κάνει αποδεκτό. Συγκεκριμένα, προκειμένου να μεταχθεί κρατούμενος από ένα Κατάστημα Κράτησης σε άλλο πρέπει να συντρέχουν λόγοι: οικογενειακοί, προσωπικοί, εκπαιδευτικοί, και για τοποθέτηση σε εργασία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν λόγοι υγείας, δικονομικοί ή συναφείς ή σχετικοί με την ομαλή λειτουργία του Καταστήματος.

Κανείς από τους παραπάνω λόγους δεν χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση του αιτήματος του κρατουμένου. Παράλληλα, ο Κουφοντίνας στο δεύτερο αίτημά του επικαλέστηκε και λόγους υγείας. Ωστόσο, ο λόγος αυτός δεν έγινε δεκτός από την ΚΕΜ καθώς οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία του κρατουμένου είναι αποτέλεσμα της πολυήμερης απεργίας πείνας και δίψας που κάνει. Το ίδιο σκεπτικό είχε πρόσφατα και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που απέρριψε το αίτημα αναστολής της ποινής του για λόγους υγείας. Παράλληλα, στον κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας παρέχεται πλήρης ιατρική φροντίδα σύμφωνα και με την εντολή 69/27-01-2021 του εισαγγελέα Λαμίας. Επομένως δεν συντρέχουν λόγοι υγείας που επικαλείται προκειμένου να μεταχθεί στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ο κρατούμενος επικαλέστηκε και στο δεύτερο αίτημα τους λόγους του πρώτου αιτήματος, ήτοι της μη εφαρμογής του νόμου. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, έτσι και στην δεύτερη η ΚΕΜ αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι καθώς τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Η πρώτη απόφαση

Η δεύτερη απόφαση