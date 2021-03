Κοινωνία

Βγήκαν μαχαίρια το μεσημέρι σε πολυσύχναστο δρόμο

Ένας νεαρός μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Πως ξεκίνησε η συμπλοκή ανάμεσα σε επιβάτες αυτοκινήτων.

Ένας νέος 19 ετών, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι αιμόφυρτος στην περιοχή της Αναγνώστου Γογονή, περίπου πίσω από τα γραφεία της ΔΕΗ, στα Χανιά φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε από έναν πολίτη που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία που ειδοποιήθηκε και διερευνά τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, λίγο νωρίτερα, στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αναξαγόρα, σταμάτησαν δύο αυτοκίνητα οι επιβαίνοντες στα οποία, περίπου 4-5 άτομα, κατέβηκαν και άρχισαν να λογομαχούν και να συμπλέκονται.

Όπως φαίνεται η συμπλοκή είχε κατάληξη να πέσει μαχαιρωμένος στο οδόστρωμα ο 19χρονος.

Από τις αστυνομικές αρχές αναζητούνται τα αυτοκίνητα ενώ γίνονται προσαγωγές υπόπτων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων που ερευνά το αιματηρό περιστατικό.